Cuatro millones de indios dejan de ser invidentes por decisión legal

Alrededor de cuatro millones de personas han dejado de ser considerados oficialmente ciegas por la decisión del Ministerio de Salud de actualizar la norma sobre los criterios utilizados para determinar la calificación de una persona como invidente, indicó este 20 de abril del 2017 a Efe una fuente oficial.

El Ministerio de Sanidad indio decidió que desde el lunes se apliquen los criterios seguidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir a un invidente, lo que en términos prácticos supondrá la reducción de 12 millones a 8 millones el número de ciegos en el país.



"Hasta ahora en la India se entendía que alguien era ciego si no podía contar dedos a seis metros de distancia, pero el criterio de la OMS especifica que son tres metros, con lo que hemos pasado de 12 a 8 millones de ciegos", explicó a Efe V. Rajshekar, comisionado adjunto del Programa Nacional de Control de la Ceguera de la India.



Rajshekar indicó que la decisión tiene efecto inmediato y supone la eliminación del criterio utilizado desde 1976 en la India, que consideraba ciegas a aquellas personas a las que sus problemas de visión les dificultaba su actividad laboral.



De acuerdo con la OMS no hay condición de ceguera hasta que la discapacidad visual dificulta "las interacciones sociales diarias de los afectados".



Según indicó a Efe Praveen Vashist, director de Oftalmología del All India Institute of Medical Sciences, la principal institución pública de investigación médica del país, India tenía un censo de invidentes mucho mayor al del resto de países por la discrepancia en los criterios para su definición.



Esto, además, hacía imposible que la India cumpliera el objetivo mundial fijado por la OMS de reducir la prevalencia de la ceguera al 0,3% de su población.



"En los últimos datos, de 2007, teníamos una prevalencia de casos de ceguera del 1%, pero actualizado a los nuevos criterios son varias décimas menos (...) el año que viene se publicarán nuevos datos actualizados y esperamos estar aún más cerca del objetivo del 0,3%", explicó Rajshekar.



A pesar del ajuste y para evitar dejar en la cuneta a esos 4 millones de indios que sufren severos problemas de visión pero que ya no pueden considerarse ciegos, el Ministerio de Salud ha decidido cambiar también su programa contra la ceguera para no excluirlos.



El Programa Nacional de Control de la Ceguera se llamará a partir de ahora Programa Nacional de Control de la Discapacidad Visual y la Ceguera, lo que, según Vashist, no solo no reducirá el número de personas a las que da alcance, sino que sumará 40 millones más.