India iguala a China en número de muertes por contaminación

El deterioro de la calidad del aire en India hace de su atmósfera una de las más mortíferas del mundo, igualando a China en número de muertes provocadas por la contaminación, según un estudio publicado este martes 14 de febrero de 2017.

La contaminación del aire es la responsable cada año en India de 1,1 millón de muertes prematuras, un nivel igual al de su vecino chino, según un estudio conjunto de dos institutos estadounidenses de investigación sanitaria.



Mientras que el número de muertos en China se estabilizó en los últimos años, en India ha crecido rápidamente. La concentración de partículas en suspensión sobre sus grandes ciudades está a menudo por encima de los límites recomendados para la salud.



En India, los fallecimientos relacionados con las partículas en suspensión PM2,5 -partículas de 2,5 micrones o menos de tamaño- han pasado de 737 400 en 1990 a 1,09 millones en 2015, un aumento de casi un 50%.



Por su pequeño tamaño -alrededor de un trigésimo del diámetro de un cabello humano-, estas partículas finas penetran en el organismo hasta instalarse en los pulmones, acentuando los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón.



“India iguala ahora a China en número de muertos atribuidos a las PM2,5 ” , subraya el estudio realizado por Health Effects Institute e Institute for Health Metrics and Evaluation.



Las medidas anticontaminación en China, que se disputa con India el título de la nación más contaminada del mundo, han permitido estabilizar en general las muertes relacionadas con el smog desde 2005.



Pero la situación no parece que vaya a mejorar en India, de 1 250 millones de habitantes y muy dependiente del carbón como fuente de energía.

Nueva Delhi vivió este otoño (boreal) días de una intensa contaminación, que dejó a la capital india atrapada bajo una gran niebla tóxica.