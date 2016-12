Incertidumbre sobre el estado de la actriz de 'Star Wars' Carrie Fisher

La actriz Carrie Fisher, conocida por interpretar a la princesa Leia en 'Star Wars', se encuentra muy grave tras sufrir un infarto durante un vuelo de Londres a Los Angeles, informaron los medios.

Todd, hermano de Fisher, de 60 años, señaló que se encuentra bien atendida en la Clínica Universitaria de Los Angeles , pero hay incertidumbre sobre su estado.

La Policía del aeropuerto confirmó a DPA que se le realizaron maniobras de reanimación a la actriz a su llegada a la ciudad. La aerolínea United Airlines había alertado poco antes de que una pasajera había perdido la conciencia y "no reaccionaba" ante los esfuerzos hechos a bordo del avión.



Los Angeles Times aseguró que Fisher está "en estado crítico". El portal TMZ se refirió a un "infarto cardíaco masivo". La emergencia se habría producido al final del vuelo de 11 horas, poco antes del aterrizaje en California. Amigos y colegas reaccionaron con consternación.



"Les ruego a todos detenerse un momento y pensar en ella", escribió en Twitter su colega William Shatner. "Pensamientos y oraciones para nuestra amiga y la princesa favorita de todos", tuiteó el actor de 'Star Wars' Peter Mayhew (Chewbacca).



"Le enviamos a Carrie Fisher todo nuestro cariño", escribió Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker en la saga. La actriz encarnó a la princesa Leia en la trilogía original de 'Star Wars' (1977-1983) y volvió a darle vida en 'Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza' (2015).



Publicó además ocho libros, el más reciente su autobiografía, 'The Princess Diarist'. Hija de la actriz de Hollywood Debbie Reynolds (84) y del cantante Eddie Fisher (1928-2010), también participó en películas como 'The Blues Brothers', 'When Harry Met Sally' y 'Soapdish'.