Las primeras imágenes de la segunda temporada de 'The Crown'

Netflix dio a conocer este jueves 10 de agosto del 2017 novedades de The Crown, su premiada serie sobre la monarquía inglesa. Todos los episodios de la nueva temporada llegan el 8 de diciembre.

"Los rumores aún no se han ido. He aprendido más de humillación en las últimas semanas de las que hubiera esperado en toda una vida", dice Isabel II de Inglaterra, interpretada por Claire Foy, que ganó el Globo de Oro por este rol.



"Te casaste con un espíritu libre. Tratar de domarlo es inútil", escucha la monarca de su esposo, el duque Felipe de Edimburgo, interpretado por Matt Smith.



Se sumarán a la historia los actores Michael C. Hall (Dexter) como JFK, quien visitará a Isabel II junto a Jackie Kennedy (Jodi Balfour), y Matthew Goode (Downton Abbey) que será Lord Snowdon, el aristocrático fotógrafo que se convirtió en el marido de la princesa Margaret, papel a cargo de Vanessa Kirby.