La historia detrás de la imagen de un niño judío y una niña musulmana protestando junto a sus padres

La imagen le ha dado la vuelta al mundo en pocos días. Son dos padres que, junto a sus hijos acudieron a una de las tantas protestas que se desataron en Estados Unidos durante el último fin de semana de enero.

Los protagonistas son miembros de dos familias distintas, con creencias religiosas diferentes, pero que se manifestaban por la misma causa: Mostrar su desacuerdo ante el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 27 de enero de 2017 que prohíbe por 90 días el ingreso de ciudadanos de siete nacionalidades a territorio estadounidense.

La imagen, captada por el fotógrafo del diario Chicago Tribune, Nucclo DiNuzzo, muestra a Jordan Bendat-Appel, un rabino de Deerfield (Illinois) y a Fatlh Ylldirim, un musulmán que vive en el suburbio de Chicago. Los dos hombres estaban acompañados de sus hijos Aldn de nueve años y Meryem de 7.

Los cuatro portaban carteles en señal de protesta. El de Bendat-Appel dice: “Hemos visto esto antes. Nunca más. Judíos contra la prohibición” mientras que en el de su hijo se puede leer: “El odio no tiene hogar aquí”. Por su parte, el letrero de Fatlh Ylldirim dice: “Empatía” y el de su hija “amor”.



El medio estadounidense The Huffington Post se contactó con uno de los protagonistas de la foto, el rabino Bendat-Appel quien contó que fue una coincidencia que ambos se encontraran con sus hijos en los hombros durante la manifestación.



Según el relato, Aldn quería estar más cerca de las filas frontales de la multitud que se manifestaba en el Aeropuerto Internacional de O’Hare, ubicado en Chicago (Illinois) para ver mejor lo que estaba sucediendo. “Él estaba muy emocionado de estar ahí. Pidió subirse a mis hombros y nos encontramos junto a Fatlh y a su familia”, contó.



En el momento en el que la imagen fue captada, Bendat-Appel le contaba a Ylldirim, dónde puede encontrar un restaurante de carnes kosher. Eso, precisamente fue lo memorable de la fotografía para el rabino.



“Lo que fue maravilloso fue que era una interacción muy humana. No un judío y un musulmán, sino dos seres humanos (que se parecen lo suficiente como para ser hermanos) defendiendo lo que está bien", dijo al medio estadounidense.



Nucclo DiNuzzo publicó su fotografía en su cuenta de Twitter el pasado 30 de enero de 2017 y hasta las 10:00 de hoy, 2 de febrero de 2017, había recibido más de 13 138 retuits. La imagen está llena de comentarios en la red social que alagan al fotógrafo por su trabajo y le agradecen por haber capturado el momento.



Para Bendat-Appel era muy importante estar presente en el aeropuerto ese día. “Sentimos que como judíos es nuestra obligación defender a los oprimidos. Nuestra historia de persecución nos ha enseñado que no debemos permanecer callados ante las injusticias”, afirmó.



La interacción de las familias no terminó tras la protesta. De hecho compartirán una cena por Sabaat, el día sagrado de la semana judía, este sábado 4 de febrero de 2017. “Yo cocinaré carne y él traerá baklava”, dijo el rabino quien será el anfitrión de la velada en su vivienda.

Bendat-Appel espera que cuando las personas vean esta foto se den cuenta “de que podemos unirnos, que todos somos seres humanos y que incluso los niños pueden entender que tenemos una decisión simple que tomar como seres humanos. Podemos decidir ser amorosos y amables, incluso si tenemos razones para temer y desconfiar”. Además expresó su felicidad por el hecho de que la fotografía “pueda traer un poco más de amor y luz a este mundo”.