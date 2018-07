Idris Elba será el villano de la cinta escondida de la saga cinematográfica 'Rápidos y Furiosos'

LEA TAMBIÉN

El actor británico Idris Elba será el villano de 'Hobbs and Shaw', una cinta escondida del universo 'Rápidos y Furiosos' que estará protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham, informó este jueves 5 de julio del 2018, la revista Variety.

David Leitch, director de 'Deadpool 2', se pondrá detrás de las cámaras para rodar esta historia en la que Johnson y Statham volverán a encarnar al agente especial Luke Hobbs y al criminal Deckard Shaw, respectivamente, esta vez aliados para hacer frente a la amenaza del personaje de Elba.



Recientemente se anunció que la británica Vanessa Kirby, conocida por la serie 'The Crown' y con 'Mission: Impossible - Fallout' en ciernes, se incorporaría a la película interpretando a una espía que es hermana del personaje de Statham.



El guion es de Chris Morgan, arquitecto de la saga 'Rápidos y Furiosos' y el rodaje comenzará en otoño.



Desde la llegada de Johnson a la franquicia automovilística en su quinta entrega, el estudio Universal ha tratado de perfilar una historia dedicada por completo a su personaje, muy querido entre los fans de la saga.



Statham, por su parte, llegó a este universo en la séptima parte de la franquicia y demostró una gran química con su compañero de reparto, de modo que el estudio decidió apostar por un filme liderado por ambos que llegará a las salas en julio de 2019.



Elba, que ya fue el villano de 'Star Trek Beyond', rueda actualmente la serie cómica 'Turn Up Charlie', creada por él mismo para Netflix.