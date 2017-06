Hombre murió después de nadar con un tatuaje recién hecho

La muerte de un hombre de 31 años en EE.UU. después de hacerse un tatuaje y nadar en el Golfo de México fue un caso de estudio que registró BMW Case Reports, un diario médico. De acuerdo con información de CNN, publicada en su sitio web el 3 de junio del 2017, la historia del sujeto, que no fue identificado, inicia después de que se tatuara en su pierna derecha.

Según el medio, cinco días después de hacerse el tatuaje, el hombre decidió nadar en el Golfo de México. Tres días después fue ingresado en un hospital de Dallas, EE.UU., con dolor severo en piernas y pies. Sus síntomas incluían fiebre, escalofríos y enrojecimiento alrededor del área del tatuaje y en sus piernas.



El Dr. Nicholas Hendren, residente de medicina interna del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern y autor del reporte mencionó que el sujeto “estaba entre los pacientes más enfermos que han llegado" y recordó que el hombre sentía mucho dolor en su pierna derecha, algo que llamó mucho la atención de los galenos. Hendren dijo que "en pocas horas, las cosas habían avanzado rápidamente. Había oscurecimiento de la piel, más moretones, mayor decoloración, lo que llamamos bulas –o montículos de fluido que se estaban empezando a acumular en sus piernas”, situación que resultó alarmante, agregó el médico.



El galeno encargado de la atención al hombre señaló que el “paciente estaba en las primeras etapas de un choque séptico” que avanzó rápidamente a etapas severas, en 12 horas o menos, lo cual es frecuente de este tipo de infección además de que sus riñones ya tenían cierto daño. Para empeorar la situación, el hombre tenía una enfermedad crónica del hígado por lo que se le colocó en un respirador y se le suministraron potentes antibióticos.



Con base en la información del medio, en los exámenes realizados al paciente, dio positivo en Vibrio vulnificus, una bacteria hallada comúnmente en el agua de las costas oceánicas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos estiman que esta infección, conocida como vibriosis, causa 80 000 enfermedades y 100 muertes al año en el país. Los principales factores de riesgo son enfermedades del hígado, cáncer, diabetes, VIH y talasemia, un raro desorden en la sangre.



Según el reporte citado por CNN, durante las siguientes semanas el hombre estuvo sedado y posteriormente el paciente fue retirado del respirador 18 días después de ser admitido en el hospital y comenzó una "agresiva rehabilitación". Las condiciones del hombre empeoraron y dos meses después de haber ingresado al hospital, murió de un choque séptico.



Para el Dr. Hendren, autor del reporte, el mensaje no es que la gente no se haga tatuajes, sino que lo haga de forma segura, en un lugar con licencia, y sobre todo cuidar la herida y seguir las recomendaciones para evitar infecciones.



Cuidados que se deben tener después de hacerse un tatuaje



De acuerdo con la publicación de CNN, existen algunas reglas muy importantes que hay que seguir en las horas y días posteriores de hacerse un tatuaje. Lo más importante es mantener el área del tatuaje limpia y cubierta dado que la piel en ese momento tiene alta susceptibilidad a una infección bacterial.



Después de remover el vendaje original y limpiar cuidadosamente el tatuaje, el consejo habitual es aplicar un ungüento antibacterial como protección. Este procedimiento hay que realizarlo varias veces al día hasta que la piel tenga suficiente tiempo para curarse.



Otra recomendación es evitar mojar el tatuaje. Eso implica tomar duchas rápidas, evitar hacerlo en tina, y por supuesto no nadar. Los expertos aconsejan evitar exponerse de forma prolongada a agua potencialmente sucia mientras la piel se está regenerando.