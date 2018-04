La historia detrás del primer video que se subió a YouTube

LEA TAMBIÉN

El 23 de abril de 2005 se subió el primer video de la historia a YouTube. Dura apenas 18 segundos y se titula 'Me at the zoo' ('Yo en el zoológico'). El que habla a cámara es Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma.

Probablemente en ese entonces, ese joven alemán de 26 años que había emigrado junto a su familia a Estados Unidos en 1992 no se imaginó que ese brevísimo clip marcaría un antes y un después en su vida. Y en la de Internet.



Hoy se cumplen 13 años desde que se subió ese primer video que hoy acumula más de 48 millones de visualizaciones. Una curiosidad: ese video es el único que figura en el canal de YouTube de Karim. Nunca más volvió a subir ningún material a su cuenta. Y en realidad tampoco está muy presente en la web.

Video: YouTube, cuenta: jawed



Cómo surgió la idea



La idea de crear YouTube surgió de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Eran compañeros de trabajo en PayPal. Allí, Hurley y Karim trabajaban como ingenieros y Chen se desempeñaba como diseñador.



Cuenta la leyenda que pensaron en crear un sitio para compartir videos con facilidad luego de que experimentaran dificultades para compartir clips que habían grabado durante una fiesta en San Francisco. Si bien esa es la historia oficial, luego surgieron otras versiones.



Karim, por su parte, dijo que esa fiesta nunca existió y que en realidad la idea fue suya. Sus socios dijeron que esa fiesta fue real y que en realidad Karim tenía otra idea: quería hacer un sitio de citas donde los usuarios pudieran subir videos.



Probablemente la verdad tenga algunos de todos esos condimentos juntos y alguno más que haya quedado en la intimidad de estos tres creadores.



Lo cierto es que el 15 de febrero de 2005 se activó el sitio, el 23 de abril se subió ese primer video y YouTube estuvo abierto al público en noviembre de ese año. Lo que siguió fue un crecimiento meteórico que los tomó por sorpresa.



Los usuarios recibieron muy bien esta plataforma que les permitía crear sus producciones audiovisuales con facilidad. Comenzaron a usarla y a compartir los links a través de otros sitios populares en ese entonces, como MySpace.

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, los creadores de YouTube. Foto: Tomada de Infobae