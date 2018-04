El misterio del mono momia en Minnesota involucra al gobernador

LEA TAMBIÉN

El equipo de construcción trabajaba en el séptimo piso de un emblemático edificio de Minneapolis, Minnesota. Se trataba del histórico Dayton, el más famoso de la ciudad. En medio de sus tareas hallaron algo que los sorprendió. Y hasta los asustó. En un conducto de aire hallaron la momia de un mono.

En rigor, se sabría poco después, no era una momia, sino el cuerpo sin vida de un simio. Sin embargo, la historia ya había comenzado a circular por la ciudad más poblada del estado. El misterio crecía. ¿Qué hacía un mono momificado en el edificio comercial más emblemático de Minneapolis?



La imagen del mono fue enviada por Adam Peterson, jefe del equipo constructor a Old Minneapolis, una página de Facebook dedicada a las historias alrededor de los objetos antiguos de la ciudad, de acuerdo con lo publicado por The Washington Post. De inmediato se publicó la fotografía del animal y se consultó a los seguidores acerca de su posible origen. ¿Quién sabría algo del mono momificado?



Quien levantó ese histórico edificio fue George Draper Dayton bisabuelo del actual gobernador. Su nombre estuvo en lo más alto del edificio por cerca de 100 años. Allí pasaron varias tiendas famosas durante décadas, hasta que en 2017 cerró sus puertas.



Pero la historia de los monos en Dayton no es nueva. Comenzó en los años 50 y 60, cuando en el octavo piso del edificio había varios dando vueltas junto con pájaros como una atracción más del centro comercial. Algunos de ellos eran vendidos, actividad permitida en aquella época.

Pero es el actual gobernador de Minnesota, Mark Dayton, quien dio una explicación sobre el misterio del mono momia. Nacido en 1947, el hombre del partido Demócrata Laborista y ex senador, explicó que él trabajó en las tiendas que llevaban su nombre en el verano de 1968, mientras solventaba sus estudios.



En una conferencia, Dayton explicó que en aquellos años los monos y las aves estaban juntas y que nadie se había dado cuenta que esos simios eran carnívoros y una amenaza permanente para los pájaros que convivían con ellos. Cuando intentaron separarlos, "uno de ellos escapó y se fue por uno de los ductos de aire", relató el gobernador. Nunca más supieron nada de él.



"Solía trabajar para Target (otra de las cadenas que rentó el edificio años atrás) en el noveno piso del edificio de Dayton en 2000-2. Había un tipo que trabajó para Dayton durante más de 50 años. Me contó sobre el mono que había escapado de la tienda de mascotas del octavo piso. El tipo me dijo que esto ocurrió en algún momento en los años 60, durante el fin de semana, porque cuando encontraron la jaula vacía el lunes supieron que algo estaba pasando", relató uno de los seguidores de Old Minneapolis en la página, historia que coincide con la de Dayton.



Pero otra historia, compartida por Regan Murphy da otra explicación y suma misterio al hecho que tiene en vilo a Minnesota. El mayor de Robbinsdale, reveló que su padre Larry Murphy "robó una vez un mono de Dayton en los 60. Pero decidieron devolverlo", porque defecaba por toda la casa de su amigo Tom Netka mientras estaban en el colegio. "Lo devolvieron dejándolo en la tienda", contó Murphy la travesura adolescente de su padre.



En una filmación grabada antes de morir en 2017 -y antes de que el mono sea descubierto- Netka grabó un video contando cómo había sido el robo por pedido de sus nietos: "Mi madre me lo hizo devolver", contó en la grabación.