De cadete administrativo a instagrammer: la historia detrás del video del mundial del momento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"¡Yo no voy!", "no puedo creer que se case durante el Mundial", "¡cásate en la noche, flaco!" "¡Ese día tengo ganas de estar tirado viendo los partidos porque estoy esperando cuatro años para verlos!" dice José Freixas a su esposa, mientras discuten en un pequeño auto. La decisión es irrevocable: no asistirá a la boda del primo de ella, porque en tiempos de Mundial -y aunque no juegue Argentina- no hay evento o fenómeno que frene la fiebre mundialista. Ese es el clímax de Pareja discutiendo por el mundial, el sketch cómico que inunda los medios sociales y los grupos de WhatsApp a escala mundial.

Más allá de los tres minutos de duración que contempla el experimento audiovisual, existe una historia igual de peculiar al videoclip: José Freixas tenía una doble vida. Durante el día, era cadete administrativo de un grupo empresarial y, en la noche, escribía guiones y hacía videos.



A Freixas, la vena artística le llegó cuando era un niño, comentó en una entrevista a Infobae. Su debut llegó hace un año y medio, cuando 'Jero' publicó sus primeros videos en su cuenta de Instagram en la que suma cerca de 65 000 seguidores.



Sus primeros trabajos tocaron en temas cotidianos de pareja, de la vida en un espacio ‘country’ y la economía. De cientos de espectadores que veían sus sketches, su público subió a miles de visitantes a escala mundial. Al ver la repercusión que generaban sus videos, entendió que su camino profesional no era la administración, sino la actuación. Sin dudarlo y con el apoyo de Jose de Cabo, su esposa, renunció a su trabajo.



La pareja se conoció en la época universitaria mientras los dos estudiaban Artes Dramáticas. Su química se afianza en una relación de 13 años y su pequeña hija Rita, de dos años.



Para hacer el vídeo viral, que logró conquistar al público latinoamericano cuando el actor argentino Julián Gil lo compartió en Instagram, el matrimonio estuvo durante una hora dando vueltas arriba de su auto en una hacienda de Pilar, en Argentina.

Video: YouTube, cuenta: Jero Freixas.



'Jero' ideó el guión, desarrollaron la historia juntos, planearon la grabación y lo hicieron el único día en que sus suegros podían cuidar a Rita. Aún así, la pareja logró un vídeo espontáneo, coloquial y, sobre todo, cercano. Quizá, contó el actor a Infobae, se deba a que la actuación es natural y sin ensayos previos antes de encender el lente.



Les sobró material. Por eso, 'Jero' decidió hacer una segunda parte del vídeo, que se publicó el pasado, 11 de junio del 2018, igual de cómica, en la que discuten por el calendario mundialista. 'Jero' acoge un papel de comentarista deportivo, ‘erudito’ en el deporte. A la par, la esposa continúa indignada. “El Mundial es el ‘Breaking Bad’ de las series”, exclama Jero mientras le recuerda cómo la ‘bancó’ cuando Jose se encerró durante dos meses viendo ‘La casa de papel’.

Video: YouTube, cuenta: Jero Freixas.

Las reacciones no se hicieron esperar. El audiovisual rodó nuevamente por los medios sociales y 'Jero' decidió presentar la tercera parte de la discusión. En esta edición, la disputa surge porque el esposo descubre un mensaje donde Jose confirma su asistencia a la boda de su primo, en playa del Carmen, México.



Después de casi un millón de visualizaciones en YouTube con el primer video, 600 000 visitas en el segundo y 180 000 en el tercero,'Jero' desarrolla su carrera en su escuela de teatro y la fusiona con la docencia en la Universidad de Pilar, en Argentina. Jose, por su parte, es periodista, actriz y maquilladora. También publica videos paródicos referentes a las peripecias que componen la vida de una madre feliz.

Video: YouTube, cuenta: Jero Freixas.