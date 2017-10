Harvey Weinstein no es el único que ha enfrentado denuncias de acoso

En las últimas dos semanas, las confesiones, testimonios, declaraciones y manifiestos en contra del abuso y agresión sexual en el mundo del espectáculo apuntan a un mismo nombre: Harvey Weinstein.

Más de una veintena de modelos, actrices y exempleadas han señalado al poderoso empresario y productor de Hollywood por acoso y violación. Conducta que se vendría manteniendo sistemáticamente desde hace unos 30 años y que recién ahora han salido a la luz tras la publicación de un informe del diario New York Times.



Por su parte, Weinstein aseguró en un comunicado que se arrepentía de su conducta, aunque trató de justificarla diciendo que creció en los 70 cuando había otra cultura laboral. También dijo que estaba en terapia. Pero la gravedad y cantidad de revelaciones han hecho que instituciones, actores, directores y otros profesionales del medio han expresado su rechazo y se han solidarizado con las posibles víctimas.

Pero el de Weinstein no es un caso aislado, pues hay voces que afirman que se trata de un comportamiento sistemático en la industria de Hollywood. “Son algo endémico del sistema”, dijo Emma Thompson refiriéndose al caso Weinstein como parte de la “crisis en la masculinidad extrema”.



Entre las recientes revelaciones, la cantante islandesa Bjork ha acusado indirectamente en las redes sociales al director danés Lars von Trier de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de ‘Dancer in the Dark’, una denuncia que el cineasta ha negado. "Me di cuenta de que es algo universal que un director pueda tocar y abusar de las actrices a su voluntad y que el mundo del cine lo permite. Cuando lo rechacé de forma repetida, se enfadó, me castigó y creó para su equipo una red de ilusión en la que yo parecía la difícil", aseguró la cantante.



Un caso también reciente es el que enfrenta el actor y comediante Bill Cosby, quien fue acusado por Andrea Constand, de agresión sexual, en el 2004. Apenas en junio de este año, el jurado decidió anular el juicio en su contra.



Ben Affleck y su hermano Casey tampoco han estado libres del escándalo sexual. Tras pronunciarse en contra del comportamiento de Weinstein, el actor que interpreta a Batman fue interpelado en Twitter por la actriz Hilarie Burton, quien dijo que la había “manoseado” durante una entrevista para MTV, en el 2003. A través de ese mismo medio, Affleck reconoció el hecho y pidió disculpas. “Tuve un comportamiento inapropiado hacia Burton y me disculpo sinceramente”, escribió.



Hace siete años, su hermano Casey fue demandado por acoso sexual por dos mujeres que fueron parte del equipo de producción del falso documental ‘I’m Still Here’. El actor y director ha negado rotundamente dichas acusaciones.



Conocidos también son los escándalos sexuales del actor Charlie Sheen, quien el año pasado fue investigado por la policía, sobre un supuesto caso de acoso y abuso físico a su exprometida Scottine Ross, quien demandó al actor por haber mantenido relaciones sexuales sin informarle sobre su diagnóstico de VIH positivo.



Uno de los casos más conocidos y polémicos es el del director Roman Polanski, acusado de haber cometido abusos sexuales contra cuatro mujeres cuando aún eran menores de edad. Hechos que se remiten a los años 70, y por los cuales el cineasta ha permanecido en el exilio en Europa, mientras el caso aún sigue abierto.



En el 2014, Dylan Farrow, la hija adoptiva de la actriz Mia Farrow y el director Woody Allen rompió su silencio y reveló el abuso sexual al que fue sometida de niña por su propio padre. “Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un oscuro desván en la segunda planta de nuestra casa. Me dijo que me tumbara boca abajo y que jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces abusó de mí sexualmente”, reveló Dylan en una carta publicada en el New York Times. El director, que ha dicho que el caso de Weinstein es “muy triste para todos los implicados”, negó rotundamente las acusaciones y nunca fue imputado por ningún delito.

Frente a la extensión del problema, la actriz Alyssa Milano invitó a las mujeres a escribir en Twitter “#MeToo” (“#yo también”) si han sufrido acoso sexual, en una particular encuesta. Durante el domingo y el comienzo del lunes, unas 30 000 personas respondieron al pedido de la actriz estadounidense, haciendo que el hashtag estuviera entre los más populares en la red social en Estados Unidos, según reporta la agencia AFP.



“Si has sido sexualmente acosada o asaltada escribe “yo también” como respuesta a este tuit”, publicó Milano, quien también respondió a su propia pregunta con la etiqueta #MeToo. Una iniciativa que ha desencadenado una avalancha de mensajes con historias personales de todo tipo de mujeres, en medio del escándalo de alto perfil que se ha desatado en Hollywood en torno a Weinstein.