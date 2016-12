Gunter canta al ‘chuchaqui’ con Moría

El new wave, el tecno y el electrorock son algunos de los géneros con los que el artista ecuatoriano Gunter Lisken incursiona en su nuevo proyecto solista.

El tema Moría, primer sencillo de lo que el cantante prevé como un LP, se estrenó a mediados de este año como una propuesta experimental y, desde inicios de diciembre, ya está disponible en las diferentes plataformas digitales.

“Moría es un canto al chuchaqui... Pero no precisamente al que te da después de una fiesta, sino puede ser el chuchaqui porque se terminó una relación o porque se acabó un buen momento”.



El actual vocalista de la banda de rock alternativo Miss Goulash emprendió este proyecto, solo, en paralelo con la intención de crear algo personal, pues, según explica, “el nuevo LP es una mezcla de todo lo que me gusta”.



Este sencillo tiene variaciones de música electrónica y un toque de rock, ya que Gunter (nombre con el que se está promocionando en solitario) utiliza tres amplificadores de bajo, que reemplazan a los demás instrumentos musicales.



“Miss Goulash tiene la fuerza del rock con un power trío: guitarra, bajo y batería. Pero ahora he aprendido lo versátil que puede ser el bajo”. Con esa banda, el músico no ha presentado nuevo material desde 2013, pues continúan en la producción del segundo disco.

Ante su necesidad de componer, comenzó a crear sus canciones.



Espera para el primer trimestre de 2017 hacer el estreno del segundo sencillo de su LP y tiene dos canciones como posibles lanzamientos: una que tiene ritmos de blues y otra que suena con trip-hop, “pero no puedo adelantar más detalles de esos temas”.



De ese nuevo material discográfico ya tiene seis canciones listas, todas de diferentes géneros. Pese a la variedad musical que Gunter experimenta, comenta que su preferido es el rock, gracias a la fuerza que le permite incluir en sus composiciones. Sin embargo, su trabajo en solitario le ha permitido fusionar todos los sonidos que le atraen y que siempre ha querido tocar sin definirse en un solo ritmo.



Moría está disponible en el canal de YouTube del artista, aunque no cuenta con un video oficial. De acuerdo con Gunter, tenía la idea de hacer el lanzamiento del tema con su video, pero no ha logrado concretar una de las tantas ideas que tiene para el rodaje visual.



“Quería hacerlo con un video, pero tengo varias opciones, así que lancé la canción para hacer luego el resto. Con Geisha (canción de Miss Goulash) fue lo mismo. Tengo tres ideas para el video: una con zombies, otra con una post fiesta en el desierto y otra con una historia de qué pasa el día después del chuchaqui, cuando tienes lagunas mentales y te vas acordando de las cosas”.



El músico comenta que desde hace algún tiempo ya “había coqueteado con la electrónica”. Con influencias de bandas como New Order y Depeche Mode, Gunter creó en Moría una mezcla de percusión electrónica con ‘beats’. “Quise jugar un poco con esos sonidos. Casi todo lo de la canción lo hice yo: son ‘layers’ o capas grabadas debajo de la melodía... Es tan contrario a Miss Goulash”.