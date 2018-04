El grupo Bronco quiere extender el español con 'El corrido de Miguel Rivera'

El grupo de música regional mexicana Bronco cree que temas como 'El corrido de Miguel Rivera', que ellos interpretaron para la película 'Coco' y que pronto será relanzado como un sencillo para descargar, contribuyen para que los angloparlantes aprendan español y se encariñen con su cultura.

"Creemos que el mensaje que da tanto la película como nuestro corrido, 'El corrido de Miguel Rivera', es parte de la cultura mexicana que debería extenderse por el mundo", declaró a Efe José Adán Esparza, quien toca la guitarra eléctrica en Bronco.



El tema es una composición de Mónica Vélez y José Cantoral y fue encargado por las productoras de filmes de animación Disney-Pixar a Bronco, tres meses antes de ser lanzada la película, en octubre de 2017.



La canción, cuya melodía se grabó en los estudios de Bronco en México, es una crónica musicalizada sobre Miguel, personaje principal de 'Coco', quien por el toque 'mágico' de una guitarra cruza el umbral de los muertos para ir en busca de un abrazo de su abuelo.

Bronco, según expresaron miembros del colectivo, construye puentes musicales hacia otras etnias, de ahí que la compilación de canciones sobre la historia del Día de Muertos "va a motivar a muchas personas a querer aprender más" de la cultura latina, afirmó el músico Adán Esparza.



"Ya nos ha tocado tener seguidores ciento por ciento americanos que han aprendido español por querer aprenderse los temas de Bronco", apuntó.



"Eso es muestra de que la música no tiene fronteras", afirmó ataviado con pantalón vaquero, botas y sombrero en el anfiteatro Gibson de Beverly Hills, California.



Bronco fue fundado en 1979 por José Guadalupe Esparza, vocalista, junto a un grupo de compañeros de escuela en el pueblo de Apodaca, del estado mexicano de Nuevo León.



La nueva generación de la banda incluye a hijos de José Guadalupe como René Esparza (bajo eléctrico), y José Adán, además de su 'compadre', el tecladista Ramiro Delgado, y el percusionista Javier Cantú.



Entre más de una docena de éxitos que los músicos oyen cantar a latinos y a otros admiradores que crecieron en EE.UU. con el inglés como primera lengua, están 'Sergio el bailador', 'Con zapatos de tacón', 'Adoro', 'Oro', 'Corazón duro', entre otros.



"Yo creo que esta película 'Coco' vino a rescatar, a desempolvar un poquito esas costumbres, a hacernos un poco más humanos", reflexiona Guadalupe.



"Lo más importante de todo es no olvidar a los seres queridos que amamos y que no están con nosotros. Ese es el mensaje principal que esta película da al mundo y específicamente el que lleva El corrido de Miguel Rivera", afirmó.



La melodía interpretada por Bronco sobre el amor de un niño por su fallecido abuelo incluye la letra que entona José Guadalupe:



"Y entre los muertos empezó a buscar, dónde estás?, que te he venido a buscar, dónde estás?, que nos debemos la despedida, te necesito abrazar, aquí estoy, y vas a verme brillar, aquí estoy, en cada vela encendida, porque la muerte es la vida", responde el mismo cantante.

YouTube: DisneyMusicLAVEVO



Guadalupe cree que las políticas antiinmigrantes promovidas desde EE.UU. "son una reacción a que el latino viene aquí a trabajar, a hacerse notar, a prepararse y a demostrar con hechos al Gobierno estadounidense que es un valor importante, como en la economía".



Prejuicios raciales que los músicos de Bronco no quieren "instalados en el corazón y la mente de personas que aprenden el idioma y cultura hispana al cantar El corrido de Miguel Rivera".



De otra parte, el percusionista del grupo indicó a Efe que el video de este tema será lanzado "probablemente dentro de dos semanas".

Efe también conoció que el 'El corrido de Miguel Rivera' será relanzado por Bronco como un tema sencillo para descargar cuando se dé a conocer el video del grupo.



Bronco regresa a México para cumplir compromisos artísticos. De vuelta a EE.UU., en julio y noviembre, tiene programadas presentaciones en Arizona, Texas, Kentucky, Iowa, Florida y California.