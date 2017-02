Jesse & Joy y iLe conquistan Grammys a la espera del duelo Adele-Beyoncé

El Grammy comenzó a repartirse este domingo 12 de febrero del 2017 en Los Angeles con Jesse & Joy e iLe brillando en las categorías latinas, a la espera del duelo entre Adele y sus desgarradoras baladas y la osada Beyoncé.

Una ceremonia previa a la gala que es transmitida por televisión a partir de las 17:00 (01:00 GMT del lunes) entrega la mayoría de los premios, 75. Y fue allí donde se anunciaron los cinco premios relacionados con la categorías latinas.



Jesse & Joy , el popular dúo de los hermanos estadounidense-mexicanos Huerta, se llevó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino con “Un besito más”, mientras que la puertorriqueña iLe ganó con “ iLevitable ” en la categoría Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa Latina.



Vicente Fernández ganó en la categoría mexicana y tejana con su concierto “Un azteca en el azteca”, José Lugo & Guasábara Combo ganó en la categoría tropical y el cubano Chucho Valdés como mejor álbum jazz latino.



“Muy orgullosos de ser mexicano-americanos. Esto va para todos los hispanos allá afuera, en este país, a cada grupo minoritario, estamos con ustedes”, dijo Joy en inglés al recibir el premio en medio de la tensión política en Estados Unidos con el presidente Donald Trump.



Y es muy posible que continúen las intervenciones contra el mandatario en la gala.

Beyoncé y Adele, así como el rapero Drake, han criticado la postura contra los inmigrantes del magnate republicano. Y en la gala participarán cantantes como Katy Perry y Lady Gaga, que hicieron campaña por la derrotada Hillary Clinton.

Las divas



Beyoncé y Adele se enfrentan en las tres categorías principales.



Beyoncé, que lidera con nueve nominaciones, ganó el primer gramófono en la “Premiere”, como se conoce a la ceremonia previa a la gala, por el videoclip de “Formation”, que hace tributo al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) con imágenes de policías levantando los brazos, como rindiéndose, frente a un niño negro.



Es la primera aparición pública de la diva desde que dio la buena nueva de su embarazo de gemelos con su esposo Jay Z, en un anuncio de enorme repercusión en internet.



La cantante de 35 años, que ganó fama con un pop sazonado con R&B, fue más osada y provocadora en “Lemonade”, que entrelazó con una película.



En su mayor aproximación al hip-hop pero que coquetea también con el rock y hasta con la música country, el álbum es una poética exploración de la experiencia de la mujer afroestadounidense, en la que aborda además duros temas como la infidelidad y la brutalidad policial.



Beyoncé ha ganado 20 Grammys en su carrera, aunque para decepción de sus fans ha perdido en las principales categorías como álbum y grabación del año, que premia a la canción principal.



Pero en su camino al gramófono está Adele, que pelea en las principales categorías con su éxito de ventas “25”, lleno de baladas como “Hello”.



“25”, ya sumaba un par de Grammys antes de la gala, ha sido el disco más vendido del mundo desde que la británica lanzó “ 21 ” , que ganó el Grammy a Mejor Álbum del año en 2012.



“Blackstar” del fallecido ícono David Bowie sumaba por su parte cuatro gramófonos.

Prince y George Michael



También compiten por el premio más cotizado el rapero canadiense Drake, que ya se llevó dos premios con sus canciones bailables.



En la liza está “Purpose”, de Justin Bieber, en el que el muchacho de los tabloides revive su sonido con ayuda de productores electrónicos.



También figura “A Sailor's Guide to Earth” de Sturgill Simpson, quien pinceló la música country con letras inspiradas en la filosofía budista y ganó como mejor álbum de música country.



Se espera además que este domingo Perry estrene su nueva canción “Chained to the Rhythm” y Lady Gaga se presente con la legendaria banda metal Metallica después de su participación en el Superbowl.



Los fallecidos íconos de la música Prince y George Michael recibirán esta noche un tributo.