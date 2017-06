Gobierno uruguayo prohibirá fumar a menos de 200 metros de los hospitales y escuelas

El gobierno uruguayo trabaja en un proyecto para prohibir que se pueda fumar a menos de 200 metros de centros de salud y educativos, en el marco de una dura política anti-tabaco que genera 100 millones de dólares anuales, se informó este martes 6 de junio del 2017 en Montevideo.

El presidente Tabaré Vázquez, cuyas declaraciones fueron difundidas en Montevideo, ratificó en un seminario en Ginebra que el gobierno de su país está decidido a ampliar su estricta política contra el consumo de tabaco.



Esta proyectado “establecer prohibiciones para que, por lo menos 200 m alrededor de centros educativos y hospitalarios, no se pueda fumar”, dijo Vázquez, oncólogo de profesión, en el foro del Geneva Graduate Institute de “coordinación multisectorial sobre enfermedades no transmisibles: el caso del control del tabaco”.



Según el presidente, con la política restrictiva su país “ha estado ganando en muchas cosas: en la salud de su gente, en mejores condiciones de vida, en un prestigio que ha logrado en la lucha del tabaquismo pero también económicamente en 100 millones de dólares anuales por la política de impuestos a la industria del tabaco”.



Además, se anunció que Uruguay acogerá del 18 al 20 de octubre en Montevideo el foro “Promoviendo la coherencia de las políticas” sobre enfermedades no transmisibles en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La exposición de Vázquez fue seguida por el director general electo de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien elogió la política uruguaya contra el tabaquismo y llamó a que otros países la imiten, dijeron voceros de la presidencia uruguaya.



Uruguay ganó en 2016 un multimillonario litigio presentado por la tabacalera estadounidense Philip Morris ante el Centro de Resolución de Controversias del Banco Mundial (CIADI).



Cifras de recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya divulgadas en marzo indicaron que en 2016 la venta de cajillas de cigarrillos cayó 8,1% respecto a 2015, al expenderse casi 115 millones, el volumen más bajo desde 2010 en este país de 3,4 millones de habitantes.