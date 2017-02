Las cuatro milenials de ‘Girls’ se despiden de la pequeña pantalla

En abril del 2012, Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke y Zosia Mamet se convertían en el rostro de toda una enigmática y disruptiva generación de milenials. Siguiendo la premisa y la estela de éxito que dejó la serie ‘Sexo en la ciudad’, pero con un argumento y puesta en escena totalmente distintos las cuatro jóvenes actrices se metieron en el papel de cuatro amigas que se reúnen en Nueva York, donde viven unas apasionadas y conflictivas relaciones que circulan entre el drama y la comedia. Con el estreno de la sexta temporada, el pasado domingo en HBO, la serie y sus personajes se despiden de la pantalla.

En una entrevista desde Nueva York, Lena Dunham, la creadora, directora e intérprete de Hannah Horvath en la serie y Zosia Mamet, actriz que encarna a Shoshanna Shapiro, hablan sobre esta última etapa de la serie, que ocupó cinco años de sus carreras y en la que tuvieron oportunidad de crecer profesionalmente.



Dunham empezó a escribir ‘Girls’ cuando tenía solo 24 años y recién terminaba la universidad. Con la serie termina la primera y más importante etapa de su carrera en el audiovisual. “Cumplí 30 años el mismo año en que estábamos terminando el programa, así que había un montón de simbolismos en eso. Sé que la edad no es más que un número, pero mucho de la serie es acerca de lo agotadores que son tus años veinte. Hay algo sobre tener 30 donde de repente eres un miembro respetado en un diálogo”. Al mismo tiempo, la actriz confiesa sentir una extraña sensación de alivio por la carga de trabajo que exigía la producción. “Voy a extrañar todos los aspectos saludables del programa -la conexión y la creatividad-, pero también voy a extrañar la parte donde no duermes lo suficiente o la parte donde estás constantemente estresado”.



Por su parte, Mamet asegura que enfrenta el final de la serie como “un proceso de duelo” que se deja sentir en etapas y del que destaca el trabajo de su amiga y directora Lena Dunham. “Es una de las mejores directoras con las que he trabajado, es muy directa y sencilla. Es directamente de su cerebro a la página, a ustedes (el público). Para la actriz, el personaje de Shoshanna fue un desafío y de quien aprendió a asumir la responsabilidad por sus elecciones. “Lo que llegué a aprender es que ella también tiene plena fuerza sobre todas sus opciones y realmente no se disculpa por ellas. Incluso aunque esté preocupada por cómo otras personas lo van a tomar, simplemente lo hace. Creo que es una cualidad realmente maravillosa en un ser humano y por eso he tratado de adoptarla”.



Dunham, en cambio, quiere aferrarse al espíritu combativo de su personaje, Hannah. “No deja que la gente la engañe y se vaya, ella tiene la última palabra. Pide lo que necesita, no siempre lo hace con gracia, pero no está fingiendo, ella no se está moviendo furtivamente alrededor del tema y la honestidad es algo que envidio. Fue muy divertido e inspirador interpretarla”.



La equidad de género, la igualdad de oportunidades, la amistad, la identidad, el poder de las redes sociales, son solo algunos de los temas que se abordan entre las aventuras de estas cuatro jóvenes milenials en cinco años de aventuras que llegan a su fin este 2017.