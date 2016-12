George Michael ayudó a causas benéficas de forma anónima

George Michael fue un generoso benefactor de diversas causas, pero la estrella británica del pop siempre quiso permanecer en el anonimato, según informan hoy, martes 27 de diciembre, medios locales.

Así, el ex cantante de Wham! habría donado millones a una organización para la protección de la infancia y también a enfermos de sida.



Además, también habría donado varios miles de libras para un tratamiento de fecundación in vitro después de que el marido en cuestión no lograra recaudar lo necesario a través de un programa de televisión.



Al parecer, el dos veces ganador de un Grammy vio el show y donó la suma restante. George Michael tenía 53 años cuando falleció el día de Navidad por causas aún no aclaradas.



Su manager habló de un paro cardíaco y la policía no halló indicios de que estuvieran implicados terceros. Ante la puerta de su casa, en el norte de Londres, se amontonan las velas, flores y mensajes de sus fans.