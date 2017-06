Entender los ronroneos de los gatos podría garantizarle un empleo

Los amantes de los felinos podrían encontrar el trabajo de sus sueños en una veterinaria en Dublín, la capital de Irlanda. La empresa Just Cats, que se especializa en el cuidado solo de gatos, busca un empleado ejemplar en la materia.

En su portal web, la veterinaria Just Casts publicó un singular aviso de trabajo. El sitio requiere de una persona que se enfoque en trabajar únicamente con gatos, no hay perros aclara el anuncio. Sin embargo, especifica que no “discriminan” a los canes que llegan hasta la su local en busca de un buen servicio.



Entre las características que buscan en los postulantes para el cargo se encuentra: tener las manos suaves, capacidad de acariciar y acariciar gatos durante largos períodos de tiempo, poseer una voz suave para hablar o susurrar a los felinos y calmar nervios y tener la capacidad de comprender los diferentes tipos de ronroneo.



El anunció de trabajo continúa publicado en la web de Just Cats que ofrece un servicio dedicado a la salud y cuidado de los felinos.



El singular anuncio, empeñado en el trato preferencial y cuidado de los gatos, se da después de que la empresa japonesa Ferray decidió incorporar gatos a su grupo de trabajo.



Nueve felinos ronroneantes descansan sobre las piernas de sus empleados, saltan de sus delicados cojines a los teclados y duermen, o comen en total libertad. Hidenobu Fukuda, que dirige la empresa, introdujo su política de “gatos en la oficina” en el año 2 000 a petición de uno de sus colaboradores, y autorizó a los empleados a acudir con su minino.