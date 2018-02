Gael García Bernal 'asalta' la Berlinale con 'Museo'

La Berlinale recibió hoy, jueves 22 de febrero del 2018, con aplausos el filme mexicano 'Museo', en el que Gael García Bernal encarna al enigmático estudiante que en 1985 sacudió el país al perpetrar un sonado robo en el Museo de Arqueología.

Su director, Alonso Ruizpalacios (Güeros), rescató este suceso que mantuvo en vilo a los mexicanos durante meses y le dio resultado: en la proyección para la prensa de su filme, en liza por el Oso de Oro, el público, tras ver un buen puñado deFotograma de la película mexicana "Museo" en la que aparece el actor mexicano Gael Garcia Bernal.



La película ensalza México: su historia, su cultura y sus paisajes por los que Juan (García Bernal) y su amigo Wilson (Leonado Ortizgris) viajan tras haber robado en la noche de Navidad un auténtico tesoro del Museo de Arqueología.

Imagen de la película mexicana 'Museo' en la que aparece el actor mexicano Gael Garcia Bernal. La película compite en la sección oficial del Festival de Cine de Berlín, Berlinale, celebrado en Berlín (Alemania) hoy, 22 de febrero de 2018. Foto: EFE

“Me interesa celebrar mi país. Estoy muy orgulloso de haber podido filmar en el museo y en Palenque”, donde se haya un complejo arqueológico maya en el Estado de Chiapas, dijo Ruizpalacios en rueda de prensa en Berlín.



Juan, un joven estudiante de veterinaria insatisfecho consigo mismo y enemistado con su familia, especialmente con su padre (Alfredo Castro), convence a Wilson, su fiel amigo incapaz de contradecirle, de entrar a robar en el museo que se conoce al dedillo al haber trabajado en él.



El hurto se ejecuta fácilmente, pero ¿qué hacer con las piezas después? Los dos amigos no habían previsto semejante movilización en el país, atónito ante la pérdida de un tesoro histórico de valor incalculabe, y todavía consternado por el terrible sismo que cuatro meses antes había dejado más de 10.000 muertos.

El actor mexicano Gael García Bernaly el director mexicano Alonso Ruizpalacios reaccionan durante una conferencia de prensa para presentar la película "Museo" presentada en competencia durante la 68ª edición del festival de cine Berlinale en Berlín el 22 de febrero de 2018. Foto: AFP

Aunque en 'Museo' se advierte al principio al espectador de que se trata de una “réplica” de una historia real, Ruizpalacios admitió que los hechos “acabaron siendo un obstáculo” para la película, por lo que trabajó en una versión libre.



Tampoco las familias de los dos ladrones deseaban que se hiciera la película y se negaron a participar. “Al principio nos pareció un escollo, pero acabó siendo un regalo”, insistió el cineasta.



Al margen del espectacular hurto, rodado concienzudamente con un sinfín de planos que se suceden a un ritmo acelerado, Ruizpalacios deseaba “reflejar ese viaje interior de crimen y castigo ” de los personajes.

'Museo' en la que aparecen los actores Gael Garcia Bernal, Simon Russell Beale y Leonardo Ortizgris. Foto: EFE

La llegada sorpresa de García Bernal



Pero de la misma forma en que todavía hoy no hay ninguna explicación oficial sobre el motivo del espectacular robo, el cineasta admite que después de tres años de explorar la personalidad del protagonista, no dio con una respuesta definitiva.



“Todo en él era contradictorio. Es frustrante para los mexicanos pero tenemos que vivir sin saber” sus motivaciones.



García Bernal, esperado en un principio en la Berlinale el viernes, dio la sorpresa al irrumpir en medio de la rueda de prensa, recién aterrizado a Berlín, suscitando los aplausos de los periodistas.



Hasta el director del festival, Dieter Kosslick, entró en la sala para abrazarlo y felicitarlo: “ ¡Lo lograste! ” , le dijo al actor de “ Diarios de motocicleta ” , que contó que en estos momentos está ensayando una obra de teatro.



García Bernal admitió que solo tenía seis años cuando sucedió el robo. Recuerda el terremoto pero “en esa época apenas sabía lo que era un museo. La verdad, no guardo ningún recuerdo”, dijo, sonriendo.



El jurado de la Berlinale anunciará el sábado la ganadora del Oso de Oro entre las 19 películas en liza, entre ellas otra latinoamericana, 'Las herederas' , del paraguayo Marcelo Martinessi.