USD 1,4 millones para fomentar proyectos audiovisuales ecuatorianos

La producción audiovisual ecuatoriana seguirá recibiendo apoyo económico del Estado, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en un proceso encabezado por el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (Icca).

Este será el segundo Concurso Público para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales, convocado por la institución que reemplaza al Consejo Nacional de Cinematografía (CNCine). Este año se entregarán USD 1 471 000 –monto que casi duplica el presupuesto de USD 801 000 del 2017- administrados por el Banco del Estado y que serán distribuidos entre nueve categorías, de los que se beneficiarán hasta 50 proyectos.



Las categorías a las que se puede postular son: guion, desarrollo de proyecto, producción, posproducción, promoción, distribución, producción comunitaria, nuevos medios, muestras y festivales.



La convocatoria Icca 2018 empezó con la etapa de postulación desde el 16 de julio hasta el 19 de agosto. El proceso consta de 13 etapas más, hasta la publicación de los resultados, el próximo 19 de noviembre.



“Nuestra política pública está orientada a estimular la producción audiovisual del país, ya sea a través de la consolidación de festivales emblemáticos o fomentando la producción a través de la entrega de los denominados fondos concursables”, aseguró el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, durante el acto de presentación, en el que se expusieron los detalles con los que se ejecutará esta nueva convocatoria.



“El Icca apoya proyectos y productos, no gente. Por eso algunas categorías serán anónimas para que el jurado valore la propuesta y no al creador”, dijo Jan Vandierendonk, director ejecutivo del Icca, como parte de los cambios implementados en el proceso. La norma aplica para quienes postulen en las categorías de escritura de guion y desarrollo de largometraje de ficción, documental y largo o serie de animación. Según el funcionario, la medida busca garantizar el principio de no discriminación y cambiar la percepción de que los beneficiarios de los fondos “son los mismos de siempre”.



Las nuevas competencias del Icca también permiten extender el sistema de incentivos hacia otras áreas del audiovisual, como las series web, proyectos transmedia, videojuegos, video mapping, entre otros, contenidos en la categoría nuevos medios.



Los comités de selección serán designados directamente por el Icca, y estarán integrados en su mayoría por profesionales ecuatorianos. Con esta decisión, dice Vandierendonk, se busca obtener una valoración de calidad, viabilidad e impacto, en el que además se tenga en cuenta el contexto de la producción nacional y el interés del público. También se dará prioridad a proyectos dirigidos al público infantil y juvenil.



Tras el anuncio de los resultados, los fondos serían asignados en enero del próximo año y los plazos de ejecución varían entre 1 y 2 años, según cada categoría.

Las bases y requisitos están disponibles en la página web del Icca y se ofrecerá asesoría jurídica gratuita y capacitación técnica, para los realizadores que lo requieran. También se establecerá un sistema de acompañamiento, que “no será para controlar los procesos o los contenidos, sino para mejorar las propuestas y detectar más rápidamente eventuales problemas”, explicó Vandierendonk.

Los cineastas que trabajen en la producción de su ópera prima, por ejemplo, deberán contar con dos directores de área con probada experiencia o un productor con trayectoria. Servicios y procesos con los que el Icca busca mejorar la calidad de contenidos, ganar tiempo en los procesos y apuntalar la industria audiovisual.



Durante el anuncio de la convocatoria, el ministro Pérez Torres también informó que se está preparando un Decreto Ejecutivo para eliminar el cobro del IVA en servicios vinculados a la producción y post producción audiovisual, incluidos los productos de animación, subtitulaje, doblaje, efectos especiales, entre otros, como parte de un sistema de incentivos fiscales.