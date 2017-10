Fiscal de Nueva York se defiende y niega haber protegido a Weinstein

El fiscal de Manhattan Cyrus Vance negó el lunes 16 de octubre de 2017 haber protegido a Harvey Weinstein, uno de cuyos abogados donó USD 10 000 a su campaña electoral luego de su decisión de no presentar cargos por agresión sexual contra el productor de Hollywood.

“En siete años como fiscal, nunca dejé que la riqueza, el poder, el color de piel o las contribuciones electorales de quien sea influyeran en mis decisiones”, dijo el fiscal demócrata en una carta enviada al diario The Daily News.



Vance, que espera ser reelecto por un periodo de cuatro años el mes próximo, pidió “una auditoría independiente” sobre la manera en que su despacho maneja las donaciones de campaña.



La auditoría llevará 90 días y los resultados no serán conocidos hasta después de la elección. Será realizada por el Centro para la Defensa de la Integridad Pública, que depende de la Universidad de Columbia.



Vance, de 63 años, espera así calmar los ánimos tras la lluvia de críticas que recibió en los últimos días.



Primero, por su decisión de no presentar cargos contra los hijos de Donald Trump, Ivanka y Donald Junior, acusados de publicidad mentirosa relativa a uno de sus edificios en el barrio de Soho.



Y luego cuando se supo que no quiso presentar cargos contra Weinstein en 2015, cuando la modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez presentó una denuncia en la policía por agresión sexual e incluso lo grabó a escondidas, admitiendo que le había manoseado un seno e insistiendo que debía acompañarle a su habitación pese a sus negativas.



Vance asegura que en ninguno de los dos casos tenía pruebas suficientes como para presentar cargos, pero sus críticos afirman que sus decisiones obedecieron a contribuciones financieras que recibió de los abogados de Trump y de uno de los abogados de Weinstein, David Boies.



La policía de Nueva York indicó el jueves 12 de octubre de 2017 que abrió una investigación sobre las acusaciones de la actriz Lucia Evans, quien denunció que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en 2004 en Nueva York.

Decenas de actrices, modelos y asistentes han denunciado que Weinstein las acosó o agredió sexualmente, y un puñado aseguran haber sido violadas por el poderoso productor de Hollywood.