El Festival Ultra de música electrónica cumple 20 años con toque latino

Miles de amantes de la música electrónica de todo el mundo se darán cita a partir de mañana y durante todo el fin de semana en Miami con motivo del Ultra Music Festival, que cumple 20 años y lo hace con un toque latino.

Aunque en la interminable lista de artistas del festival no figuran, medios locales señalan que Daddy Yankee y Elvis Crespo se subirán al escenario durante el 'Ultra'.



Albert Berdellans, uno de los organizadores, dijo a Radio y Televisión Martí que esta edición "no debería perdérsela" nadie a quien le gusten los sonidos latinos.



Este festival, que ya tiene más de veinte "sucursales" repartidas por todo el mundo y fue creado en 1998, congrega cada año a decenas de miles de personas atraídas por la oportunidad de ver en un mismo sitio y en un solo fin de semana a los más grandes de la música electrónica y no parar de bailar.



Los DJ Tiesto, David Guetta, Steve Aoki y Snake están en la lista junto a Agent Orange, Cedric Gervais, Emily Stephan, Dash Berlin, Deep Therapy, Elio Riso, Fresh, J.E.S.U.S., Henry Fong, Paco Osuna, Los de La Vega, Matador, Nastia, Nate Campbell, Rodrigo Viera, Storm, Vini Vici y otros muchos.



Salvo el viernes 23 de marzo, que empieza a las cuatro de la tarde, la hora de inicio es a las 12 de la mañana y el cierre es en la medianoche, salvo el domingo, que será a las 11 de la noche.



La lista de cosas prohibidas en el recinto sorprende por lo larga y obviamente incluye drogas y armas de todo tipo. Las únicas bolsas, mochilas y carteras permitidas son las transparentes hechas de plástico o similares.

La policía ha pedido la colaboración de los vecinos para evitar que las cosas se desmadren. "Si nos alertan, entonces tenemos la capacidad de transmitir eso a todos los policías que están trabajando y así evitar que algo suceda", dijeron fuentes policiales en un encuentro realizado este miércoles 21 de marzo de 2018.