El Festival de poesía de la Lira de Cuenca se realizará en noviembre

La sexta edición del certamen de poesía hispanoamericana Festival de la Lira, que se realizará entre el 6 y el 9 de noviembre de 2017, fue presentada en Cuenca por parte de la Fundación Cultural Banco del Austro y con el apoyo de la Bienal Internacional de la capital azuaya. En esta ocasión se rendirá un homenaje especial al poeta cuencano Alfonso Moreno Mora, quien sobresalió como una figura del modernismo.

Los participantes podrán presentar sus libros hasta el próximo 31 de julio de 2017 en la sede del Festival, ubicada en el Centro Histórico cuencano. Habrá un premio único de USD 30 000, más la Lira de Oro y un diploma. Este reconocimiento se concederá al autor del mejor poemario publicado por primera vez en idioma español durante el bienio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016. Adicionalmente, se entregará la Mención Ilustre Municipalidad de Cuenca, que incluye USD 5 000.



De acuerdo con las bases del certamen, podrán participar todos los escritores de cualquiera país. Solo podrán presentar un solo título, acompañado de un sobre que contendrá: nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico del autor, así como una breve nota bio-bibliográfica.



En la presentación del Festival se informó que no podrán participar reediciones, antologías o recopilaciones, ni ediciones personales o de autor (es decir, libros que no hayan sido publicados por un sello editorial debidamente establecido, sea público o privado).



Un comité de lectura seleccionará previamente las obras sobre las que deliberará posteriormente el Jurado de Nominación, que será conformado por personalidades de la literatura ecuatoriana. Este último entregará al Jurado de Premiación el número de títulos que estime conveniente para optar por el galardón. El premio será otorgado por mayoría de votos y no podrá ser dividido ni declarado desierto.



El veredicto se presentará el 8 de noviembre de 2017, y la ceremonia de premiación se realizará el día siguiente en el acto de clausura del evento. El jurado de Premiación estará presidido por David Huerta, de México, e integrado por poetas como Bárbara Belloc, de Argentina, Josu Landa, de Venezuela, Juan Manuel Roca, de Colombia, entre otros. Ellos compartirán durante una semana actividades como recitales, charlas, conferencias y encuentros culturales programados.



Este certamen de poesía está inspirado en la antigua Fiesta de la Lira que se realizaba en Cuenca en los años 20 del siglo anterior y tiene entre sus objetivos propiciar la reflexión sobre el hecho poético y contribuir al conocimiento de la poesía que actualmente se escribe en lengua española.



La quinta edición del Festival, que se realizó en el 2015, tuvo un concepto contemporáneo sobre que las relaciones entre la poesía y la ciudad.