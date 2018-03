Una feria busca reducir la contaminación para cuidar al planeta

La reutilización de productos es una práctica que puede ayudar a reducir la generación de basura y la contaminación del planeta. Este es el mensaje que se busca transmitir a través de la Mega Feria OLX que se realizará este 10 y 11 de marzo del 2018.

Este es un “megamercado de pulgas” que tiene como objetivo fomentar la cultura del reúso y el consumo consciente. Ropa, muebles, electrodomésticos, artículos electrónicos y antigüedades son algunos de los productos que se ofrecerán en los 400 estands que serán parte de este programa.



Alfredo Velásquez, uno de los organizadores del evento, explica que, por más de dos años, el emprendimiento Megamercado de Pulgas Quito ha buscado darle una segunda vida a los productos.



En esta ocasión, decidieron ampliar su oferta con esta ‘megaferia’ y se unieron con la plataforma de ventas en línea OLX, que pondrá a la venta los mismos productos que están disponibles en Internet.



Paula Tamayo, gerente de marketing de esta empresa, cuenta que la idea de este evento es evitar que los productos que todavía tienen una vida útil terminen en la basura. Según Tamayo, cuando los artículos continúan “recirculando” en el mercado, se evita la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.



Esta plataforma en línea realizó un estudio el año pasado que reveló que, entre marzo del 2016 y marzo del 2017, se evitaron 505 391 toneladas de dióxido de carbono estimado, al reutilizar los productos.



En su pabellón también incluirán artículos nuevos de empresas que, por diferentes motivos, no pudieron vender sus artefactos de otras formas. Además, van a rematar artículos como cargadores de celulares o electrónicos.



Velásquez explica que la consciencia ambiental no solo está en los productos que se venden, sino también en la organización de todo el evento. A las marcas que venderán alimentos se les pidió que no utilicen platos desechables.



En lugar de materiales contaminantes se permitirá la utilización de otros insumos que sean fáciles de degradar o vajillas reutilizables. De esta forma, dice, se evitará la generación de desperdicios.



A los vendedores también se les pidió que tengan en cuenta las prácticas ambientales para que todo el evento tenga una huella ecológica mínima. A las personas que acudirán a este mercado de pulgas se les pide que lleven sus bolsas de tela para evitar que se repartan fundas de plástico.



Lugar

La feria será en en el Bicentenario.

​Hora

La feria estará abierta desde las 09:00 hasta las 17:00.