'Feliz día de tu muerte' desplaza a 'Blade Runner' en la taquilla norteamericana

El estreno de la comedia de horror 'Happy Death Day' ('Feliz día de tu muerte') desplazó cómodamente a 'Blade Runner' en la punta de la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Protagonizada por Jessica Rothe, la cinta de Christopher Landon narra la historia de una joven universitaria que revive a diario el día de su asesinato.



Recaudó USD 26 millones y superó a la continuación de la película de culto de Ridley Scott de 1982, que en su segunda semana obtuvo 15,4 millones en su segunda semana tras un estreno flojo, según cifras de la firma especializada Exhibitor Relations.

Video: Youtube, cuenta TrailersTC

'Blade Runner 2049', interpretado por Ryan Gosling y Harrison Ford, se desarrolla tres décadas después de la primera parte, sumó un total USD 60,9 millones en sus dos semanas en cartelera.

En tercera posición se situó otro estreno, 'The Foreigner'. Protagonizada por Jackie Chan y Pierce Brosnan, cuenta la historia de un pequeño propietario de un restaurante chino de Londres que trata de encontrar los terroristas irlandeses responsables de la muerte de su hija. Recaudó USD 13,1 millones.



Entretanto, la película de terror 'Eso', adaptada de un libro del maestro Stephen King, quedó en cuarto lugar, con USD 6 millones el fin de semana, y 314,9 millones en seis semanas.



'Más allá de la montaña', de Hany Abu-Assad, quedó quinta con 5,7 millones. Protagonizada por Kate Winslet e Idris Elba, cuenta la historia de dos desconocidos intentan sobrevivir tras el choque de su avioneta en medio de una cadena montañosa con escasas esperanzas de ser rescatados.



Completan la lista de las 10 más vistas: 'Barry Seal: Sólo en América' (5,5 millones), 'Kingsman: el círculo dorado' (5,3 millones), 'LEGO Ninjago: La película' (4,3 millones), 'My Little Pony: La Película' (4,1 millones) y 'Victoria y Abdul' (3 millones).