Famosos de EE.UU. reaccionan con críticas a la rueda de prensa de Trump

Famosos de Hollywood y el mundo del espectáculo en general reaccionaron con duras críticas y sarcasmo a la rueda de prensa que ofreció hoy en Nueva York el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Tras cinco meses sin presentarse ante los periodistas y a nueve días de desembarcar en la Casa Blanca, Trump admitió hoy, 11 de enero de 2017, en una controvertida rueda de prensa, que Rusia estuvo detrás de los ciberataques en las elecciones -aunque negó cualquier vínculo con el Kremlin-, y arremetió contra algunos medios de comunicación que así lo publicaron, a los que calificó de "basura".



El director de cine Judd Apatow fue uno de los que respondió indignado a Trump, al que definió en Twitter como "completamente loco" y que parece "sacado de la ficción".

"Pero es real y pronto será capaz de tomar acciones que tengan efecto sobre nosotros", afirmó el realizador.



"Esta conferencia de prensa de Trump parece más una asamblea escolar obligatoria que una conferencia de prensa", ironizó el actor Jesse Tyler Ferguson ('Modern Family') sobre el tenso ambiente de la comparecencia, en la que Trump, por ejemplo, ignoró en varias ocasiones las peticiones de pregunta de un periodista de la cadena CNN.



En cambio, la comediante Sarah Silverman apuntó que Trump quiere que la gente sepa que es "vengativo" y opinó que es una estrategia que le está funcionado.



Asimismo, Silverman apostó, con ironía, porque en la inauguración de la Presidencia de Trump participe el grupo de punk ruso Pussy Riot, conocidas por su activismo contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.



El chiste de Silverman también podía entenderse como alusión a un muy polémico comentario de Trump que salió a la luz en la campaña electoral y en el que se jactaba de que, por ser famoso, podía abusar de las mujeres y "agarrarlas por la v..." (pussy, en inglés).



"Estamos realmente en la era dorada de la ironía", comentó, por su parte, el actor Will Arnett ('Arrested Development').



El escritor Stephen King señaló que la rueda de prensa de Trump era "como ver una carroza en el desfile de Acción de Gracias de Macys", una alusión al macroevento que organiza esta cadena de tiendas cada año en Nueva York.



"La política moderna es como Black Mirror escrito por George Orwell y dirigido por Oliver Stone", dijo el actor Rainn Wilson ('The Office').



Los comentarios de los famosos a esta rueda de prensa de Trump llegaron pocos días después de que Meryl Streep criticara duramente al presidente electo durante la ceremonia de los Globos de Oro.



"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a algunos de los sectores más vilipendiados, Hollywood, extranjeros y prensa", dijo Streep en un discurso que fue secundado, posteriormente, por otras celebridades como Ellen DeGeneres o Sharon Stone y que tuvo un enorme eco en las redes sociales.



Pocas horas después, Trump respondió a través de su cuenta de Twitter y dijo que Streep es una de las actrices más "sobrevaloradas" de Hollywood.



"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", comentó Trump, quien también afirmó que la intérprete es una "lacaya" de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, derrotada en las elecciones de noviembre por el magnate.