Ex reina de Quito, Angie Vergara, lidera campaña de donaciones por Navidad

A pesar de que dejó la corona este año, la ex reina de Quito, Angie Vergara, continúa trabajando por los sectores vulnerables de la capital. Este jueves 22 de diciembre realizó una colecta de juguetes y caramelos en la Universidad Central que serán entregados mañana en diversas zonas.

Vergara cuenta que irá en su famoso vehículo San Remo, acompañada por camiones donados por otra ex reina, a sectores como Atucucho y Ponceano bajo para entregar los productos. Esta mañana lograron reunir más de 10 000 bolsas gracias a las donaciones de los estudiantes de la facultad de Cultura Física de esta universidad.



Fernando Rosero, decano de esta facultad, explica que desde el año pasado formaron una alianza estratégica con la ex reina para apoyar a la comunidad. Autoridades, docentes y estudiantes, dice, se involucraron con la iniciativa motivados por fomentar el "verdadero espíritu de la Navidad".



Vergara cuenta que aunque ya no es soberana de la capital, continúa recibiendo el apoyo y el cariño de la gente y asegura que continuará colaborando en varias iniciativas con la colaboración de su universidad.



Esta mañana se recolectaron los productos en el coliseo de la Universidad Central y mañana será entregados a sus destinatarios junto con la Fundación Reina de Quito y un grupo de delegados de la Central.