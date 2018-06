Ewan McGregor protagonizará 'Doctor Sleep', secuela de 'The Shining'

LEA TAMBIÉN

El actor y cineasta escocés Ewan McGregor protagonizará 'Doctor Sleep', la secuela de 'The Shining' (1980), la emblemática cinta del director estadounidense Stanley Kubrick, considerada como una de las mejores películas de terror de la historia, informó el medio especializado Variety.

El escritor de múltiples 'best seller' Stephen King es el autor de ambas novelas y, según Variety, ha dado su visto bueno a la elección de McGregor para interpretar a Danny Torrance, el niño del filme original y que en esta segunda película aparece como adulto. El cineasta estadounidense Mike Flanagan será el encargado de dirigir 'Doctor Sleep'.



Flanagan, que es conocido por cintas de terror como 'Before I Wake' o 'Ouija: Origin of Evil', del 2016, volverá así a adaptar una novela de Stephen King tras estrenar en la plataforma digital de 'streaming' Netflix 'Gerald's Game', en el 2017.



'The Shining' se convirtió en todo un clásico del cine gracias a la maestría de Stanley Kubrick detrás de las cámaras y el retrato enfermizo que hizo Jack Nicholson del personaje protagonista, Jack Torrance, un aspirante a escritor que pierde la cabeza mientras se hace cargo del cuidado de un hotel recluido en una zona montañosa.



Warner Bros. continúa apostando por las adaptaciones cinematográficas de obras de King tras el tremendo éxito de 'It' (2017), del cineasta argentino Andy Muschietti, que ingresó más de USD 700 millones, a partir de un presupuesto de USD 35 millones.