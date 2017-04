Evanescence llega este martes 25 de abril a Ecuador

La banda estadounidense Evanescence se presentará por primera vez en Ecuador este jueves 27 de abril de 2017. De acuerdo con la organización del concierto, sus integrantes llegan al país este martes 25 en la tarde.

Entre las exigencias de la cantante Amy Lee y sus compañeros de grupo están el hospedaje en un hotel cinco estrellas y, para la líder de la banda, seguridad privada a cargo de cuatro mujeres que tengan buen dominio de inglés.



Amy Lee es vegana y es madre de una niña, que viajará con ella. Para el menú, la banda no pidió algo fuera de lo común, sino comida vegana, variada y muy saludable.



Además, los integrantes de Evanescence solicitaron que les den tres ejemplares de su diario preferido, USA Today, pero también dos ejemplares de periódicos ecuatorianos.

​

Esta agrupación de metal alternativo, rock gótico y nü metal llegará a Ecuador con la gira promocional de su más reciente trabajo discográfico, denominado ‘Lost Whispers’. Este álbum, que salió a la luz en el 2016, contiene las canciones que quedaron por fuera en sus anteriores discos.



Tiene 12 temas, entre los que se destacan una nueva versión de Even in Death y la canción Lost Whispers. El álbum salió a la venta de forma exclusiva con la colección de vinilos ‘The Ultimate Collection’, que incluye toda la discografía de Evanescence pero, desde febrero de este año, el disco está disponible para la descarga a través de las plataformas digitales.

​

Evanescence se formó en 1995 por la cantante, pianista y compositora Amy Lee, y el guitarrista Ben Moody. Su primer paso fue la grabación de dos EP independientes: ‘Evanescence EP’ y ‘Sound Asleep’.



Cinco años más tarde, el grupo presentó su primer álbum demo, titulado ‘Origin’, con su tercer integrante, el tecladista David Hodges, y con la discográfica Bigwig Enterprises.

​

En el 2003, el disco de estudio ‘Fallen’ los puso en el mapa del mundo del espectáculo: vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo y le permitió a la banda adjudicarse dos Premios Grammy.

​

Durante su trayectoria, Evanescence ha tenido cambios de formación, como la partida de Ben Moody el 2003 y la expulsión del guitarrista John LeCompt y del baterista Rocky Gray, el 2007. Ninguno de los tres álbumes han sido producidos con los mismos miembros.



Actualmente, la banda se conforma por Amy Lee (voz, teclado, piano y arpa), Tim McCord (bajo), Will Hunt (batería), Troy McLawhorn (guitarra y coros) y Jen Majura (guitarra rítmica).