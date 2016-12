Estos son los principales estrenos de terror del 2017

El 2017 será un año de novedades y continuaciones de grandes sagas del cine de terror. Los amantes de este tipo de cintas podrán disfrutar de entregas como ‘Nunca Digas Su Nombre’ o ‘The Dark Tapes’. También, la futura temporada trae nuevas versiones de clásicos de los años noventa como ‘It: El Payaso Maldito’ o la propia ‘Masacre en Texas’

Las principales sagas de terror estrenaran nuevas cintas en el 2017.

En enero, ‘Amytiville: The Awakening’ llegará a la gran pantalla para dar la bienvenida a los fanáticos del pánico y el suspenso. La película es la decimosexta entrega de la saga y tendrá como argumento los extraños sucesos que le ocurre a un madre y sus hijos cuando se mudan a la terrorífica casa. En ese mismo mes se estrena 'Nunca Digas Su Nombre’, una cinta que trata sobre varios fenómenos de posesión motivados por el ente llamado The Bye Bye Man.



El ‘Aro 3’, uno de los lanzamientos más esperados del año, llega en febrero. La cinta se sitúa 13 años después de los acontecimientos de las primeras películas y tiene como trama el hallazgo de un extraño video nunca antes visto. ‘La Cura Siniestra’, bajo la dirección de Gore Verbinski, será otro filme que pondrá en escena sucesos espeluznantes pero teniendo como argumento una insólita enfermedad.



Para el verano, ‘Guerra Mundial Z 2’ traerá de nuevo a Brad Pitt interpretando a Gerry Lane. El filme tiene previsto estrenarse en junio. Dos meses después, llegará una de las cintas que más despuntó en la categoría: ‘Annabelle 2’. El spin off de 'El Conjuro' traerá una nueva trama que tiene a la conocida muñeca como centro de varios ataques misteriosos.



Para septiembre, el reboot de ‘It: El Payaso Maldito’, la clásica cinta de los 90, tendrá su aparición en las salas de cine. El filme tiene como principal atracción la nueva imagen del famoso payaso de cabello rojo y largas uñas. En Halloween, tres grandes filmes se estrenarán para acompañar la tradicional fecha. 'Saw 8', 'La Noche del Demonio 4' y 'Viernes 13' estarán en cartelera.



Finalmente, en el 2017 también se espera el lanzamiento de películas como 'Leatherface', 'Jeepers Creepers 3', 'Chuky 7', 'Zombieland 2' y 'Camino Hacia el Terror 7'. Aún no se definen las fechas de estreno, pero la producción de cada filme tiene previsto que vean la luz en el nuevo año.