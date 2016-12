Estas son las principales series que se estrenaran en el 2017 

Desde nuevas versiones de clásicos como 'Star Trek', 'El mago de Oz' o 'Una Serie de Eventos Desafortunados' hasta historias novedosas como el acercamiento al mundo de la industria del porno en los 70 'The Deuce' o 'El jardín de bronce', el 2017 que viene estará plagado de nuevas series.

HBO y Netflix tienen grandes apuestas para el nuevo año con lanzamientos como 'Big Little Lies' y 'Marvel's Iron Fist', respectivamente. Foto: Captura

'Big Little Lies': Las actrices Nicole Kidman y Reese Whiterspoon protagonizan y producen esta serie sobre un grupo de madres ricas de niños en edad escolar cuyas en apariencia perfectas existencias se ven sacudidas por el crimen. Dirigida por el canadiense Jean-Marc Valeé ('Dallas Buyers Club'), la prensa estadounidense ha afirmado antes de su estreno que podría tratarse de la nueva 'True Detective' en clave femenina de HBO.



'The Deuce': James Franco interpreta un doble papel como los mellizos Vincent y Frankie Martino en esta serie de HBO sobre la legalización y auge de la industria del porno en la Nueva York de los años 70, con temas como las drogas y el VIH de fondo. Maggie Gyllenhall, por su parte, se pone en la piel de una trabajadora sexual que ingresa en la industria del porno. El guión lleva la firma de David Simon y George Pelecanos, que trabajaron juntos en 'The Wire'.



'Taboo': Ambientada a principios del siglo XIX, protagonizada y escrita por el actor inglés Tom Hardy junto a su padre y con Ridley Scott como productor ejecutivo, 'Taboo', de FX y la BBC británica, promete cautivar al público con la sangrienta historia de un hombre que regresa al Reino Unido a vengar la muerte de su padre después de que todos lo dieran por muerto en África.



'Una Serie de Eventos Desafortunados': La famosa serie de novelas para niños de Lemony Snicket sobre los hermanitos Baudelaire, obligados a vivir tras la muerte de sus padres bajo el yugo del malvado conde Olaf, fue adaptada al cine en 2004 con el versátil Jim Carrey en el papel de Olaf. Ahora, será Neil Patrick Harris el encargado de encarnar a uno de los villanos más dañinos- y divertidos- de la literatura infantil en esta producción de Netflix.



'24:Legacy': Se viene una nueva temporada de la franquicia '24', pero esta vez sin Jack Bauer en el papel principal. La nueva '24' de Fox tendrá un protagonista afroamericano, el actor de 'Straight Outta Compton', Corey Hawkins, como un ex miembro del Ejército atrapado en una trama terrorista.



'Marvel's Iron Fist': Después de 'Luke Cage', 'Daredevil' y 'Jessica Jones', Marvel Comics vuelve a colaborar con Netflix en 'Iron Fist', la historia de un multimillonario que regresa a Nueva York 15 años después de que lo dieran por muerto en un accidente de avión. Finn Jones, de 'Juego de Tronos', encarna a este superhéroe experto en artes marciales que, gracias a su puño de hierro, es en sí un arma viviente. Más adelante se podrá ver 'The Defenders', un cruce entre las cuatro series de Marvel.



'Emerald City': La bella Adria Arjona, hija del cantautor Ricardo Arjona, interpreta a Dorothy en esta moderna y mucho más cruenta adaptación del 'El mago de Oz' del canal NBC.



'Star Trek: Discovery': La nueva serie de 'Star Trek' de CBS estará protagonizada por la bella actriz afroamericana Sonequa Martin-Green, quien ha participado en varios capítulos de 'The Walking Dead', y que será la primera comandante del 'Discovery'. A ella se suma la actriz de 'Tigre y Dragón', Michelle Yeoh.



'El Jardín de Bronce': HBO vuelve a apostar por Argentina para rodar una de sus producciones originales para Latinoamérica. Protagonizado por Joaquín Furriel, este thriller policial cuenta la historia del arquitecto Fabián Danubio, cuya vida da un giro de 180 grados cuando su hija de cuatro años desaparece en el metro de Buenos Aires mientras viajaba con su niñera a un cumpleaños.



'Edha': El director de 'El abrazo partido', el argentino Daniel Burman, será el encargado de dirigir la primera serie que Netflix rodará en Argentina, 'Edha', la historia de una exitosa joven diseñadora de moda y madre soltera, quien se encuentra en una encrucijada que cambiará su vida por siempre cuando conoce a un guapo inmigrante convertido en modelo.



'La vida secreta de las parejas': La actriz brasileña Bruna Lombardi se pone en la piel de Sofía, una sexóloga que tiene un instituto llamado Tantra y que, debido a su relación con un paciente, comenzará a ser investigada. Política, periodismo y sexo se combinan en esta trama de HBO para Latinoamérica que recuerda al operativo 'Lava Jato'.