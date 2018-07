Estrella de la serie de Luis Miguel tuvo un romance con Chicharito Hernández que terminó en escándalo

LEA TAMBIÉN

Era febrero de 2017 cuando la revista ¡Hola! publicó en su portada una foto inesperada: Javier 'Chicharito' Hernández y la actriz mexicana Camila Sodi se habían mostrado como pareja en las calles de París, donde pasearon juntos y se mostraron muy afectuosos.

Días después de la publicación, el 14 de febrero, a través de sus cuentas de Instagram con mensajes que parecían tener dedicatoria dieron nuevas muestras de que algo pasaba entre los dos.



Apenas en enero se había roto el compromiso entre el seleccionado mexicano y la periodista española Lucía Villalón, por lo que señaló a Sodi como posible responsable.



Sodi actualmente personifica a Isabella Camil, uno de los grandes amores del cantante Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix. Cuando inició su romance con Chicharito estaba divorciada del también actor Diego Luna con quien tuvo dos hijos.



El romance duró unas cuantas semanas y nunca fue confirmado por ninguno de los dos, pero la ruptura sí.



A principios de abril, en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, Sodi aseguró que la relación había terminado. "Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa muy fea que no tenía que ver con nosotros", dijo Sodi.



Sin embargo, las declaraciones de la actriz no apagaron el escándalo que se había despertado días antes cuando una de las amigas de Sodi subió a sus redes sociales un video en el que aparece haciendo lip sync a una canción de despecho llamado Te quedó grande la yegua, lo que se interpretó como una dedicatoria para el futbolista.



Después surgieron versiones de que el rompimiento fue porque el seleccionado se había sentido usado por la actriz, quien habría avisado a la revista sobre el romance.



"Javier está muy dolido, siente que lo utilizó, ya que uno de los reclamos del futbolista fue que ella lo expusiera a los medios, al vender las fotos de su escapada romántica en París. Él es muy discreto, no le agradaron las críticas que muchos fanáticos le hicieron por su relación con la actriz", habría dicho la amistad de Javier a la revista de espectáculos", dijo una fuente cercana al seleccionado a la revista mexicana TV Notas.



Otra razón más fue que la madre de Hernández no toleraba a la actriz, como contó la misma persona.



"Hace un mes (rompieron), y fue por celular. Como pareja, tenían muchas cosas en contra: la distancia, que ella era divorciada y con hijos, las formas de ser de cada uno, pues ella es liberal y él conservador, pero lo principal es que a Camila, la familia Hernández no la podía ver ni en pintura. En especial, la mamá de Javier, Silvia Balcázar, ya que presionó a su hijo para que la dejara, pues la consideraba una mala influencia, además de que no le hacía bien a su carrera como futbolista, ni como persona", agregó.



Pero la polémica no terminó con el fin de la relación. Días después de la ruptura, Sodi subió una fotografía con una camiseta que decía "Te amaba y me chingaste", pero advirtiendo que no tenía ninguna dedicatoria en especial.

Poco después cuando "Chicharito" dio a conocer su romance con la española Andrea Duro, Sodi publicó un mensaje en inglés, cuya traducción es "El amor es como un p**o. Si tienes que forzarlo, probablemente resulte una m....", ese mismo día el futbolista publicó otro mensaje que advertía: "No lo duden una lengua venenosa es más mortal que un cuchillo"