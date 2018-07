La esposa de Will Smith sorprendió con una reveladora foto

LEA TAMBIÉN

La actriz Jada Pinkett Smith, de 46 años, se puso una bikini amarilla y se tomó una foto para Instagram, que compartió en leve represalia por un divertido video que su esposo, Will Smith, publicó más temprano ese mismo día, que no era muy halagador.

"Como Will Smith me captó como una loca en su video… yo tenía que tomar alguna medida", dijo Jada junto a la sensual imagen, que obtuvo más de 400 mil likes.



La familia de Will Smith no está muy contenta con la adicción del actor a las redes sociales.

El también cantante compartió un video de él pidiéndole a sus hijos y a su esposa que entretengan a sus seguidores de Instagram mientras se relajaban en la cubierta de su yate en la costa italiana.



"Mira bonito para mi Instagram y consígueme seguidores!", le exigió Smith a su esposa, claramente irritada, que no quería aparecer en uno de sus videos de en este momento.



"Tienes que eliminar ese Instagram", le dice Jada a su marido. "Se está apoderando de nuestra vida".



A la actriz no le agradó ser mostrada en ese momento, debido al aspecto que tenía. Es así que, minutos después, publicó una sugerente foto de ella en bikini en su cuenta.