'Eso sí nunca' cierra la trilogía de novela negra de ecuatoriano Noriega

El ecuatoriano Alfredo Noriega presenta mañana (23 de julio del 2018) su más reciente obra 'Eso sí nunca', de tinte policial, con la que cierra una trilogía de novela negra, cuyo primer libro vio la luz en 2002.

El narrador, dramaturgo y poeta, dijo a Efe que su novela gira en torno al personaje de un médico legista que apareció por primera vez en su libro 'De que nada se sabe' (2002), en el que el ecuatoriano Víctor Arregui se basó para hacer la película 'Cuando me toque a mí', en 2006.



Al igual que el primer libro, la segunda parte de la trilogía, llamada 'Tan solo morir' (2010), se publicó en español y francés, y ambas fueron editadas por Alfaguara, mientras que la que presentará mañana aparece de mano de la editorial Eskeletra.



Noriega confesó que cuando escribió 'De que nada se sabe' no tenía en mente una trilogía, algo que decidió en el proceso de escritura de 'Tan solo morir' , cuando reapareció el médico legista.



Aseguró que los tres libros se pueden leer de forma autónoma pero hay un elemento que se mantiene en la trilogía: la relación del médico legista Arturo Fernández con su madre.



En la primera novela está viva, en la segunda, su progenitora muere y el protagonista la evoca toda la obra, mientras que en la tercera el recuerdo de ella empieza a perderse.



Residente hace 33 años en Francia, Noriega asegura que en ese país "es muy normal" la novela negra, pero "en Ecuador el mercado de la literatura es tan pequeño que los géneros no pueden existir solos fuera de las novelas más clásicas".



"El problema que tenemos aquí es que no hay suficientes lectores y, al no haber suficientes lectores, no hay suficiente eco, no hay suficiente crítica, y eso no es bueno para la literatura", comentó.



Profesor de español de la Escuela Superior de Comercio de París, Noriega indicó que su trilogía habla de historias duras y rememoró que el primer libro lo escribió con "mucha rabia" en momentos en que de Ecuador emigraban miles de personas afectadas por una de las peores crisis financieras de su historia.



"Tengo muchos otros textos que tienen otras tonalidades", explicó pero subrayó que cree que su literatura "no debe forzosamente dar alivio o pistas de cómo una existencia puede ser mejor" pues no escribe textos "para que la gente encuentre respuestas a la existencia".



En su carrera profesional, Noriega -que estudió lingüistica en la Sorbona de París-, ha escrito seis novelas, dos libros de poesía, un par de guiones cinematográficos y unas seis obras de teatro, entre otros.



Nacido en Quito en 1962, Noriega señaló que nota en su escritura una visión "un poco dura de la sociedad, del país y las relaciones entre las personas" porque piensa que "el mundo ni los seres humanos son simples".



"La vida es algo complejo, la gente se muere, se odia, la gente sí se ama, pero al mismo tiempo se traiciona. Las sociedades en general no son muy amigables con las personas, hemos destruido el planeta", comentó.