Esmeraldas: ecoturismo a través del manglar

El canturreo de cientos de aves que posan sobre las ramas de los árboles de mangle se escucha en el área norte de la reserva de vida silvestre, en los manglares de estuario del río Esmeraldas. Bandadas de fragatas, garzas y pelícanos llegan al área de reserva para pasar la noche. Desde el agua se observa cómo las aves madres alimentan a sus retoños y el cortejo de los machos, sobre la copa de los arboles.

Los habitantes que viven alrededor de la reserva consideran que este es uno de los más grandes sitios de anidamiento de aves. Allí permanecen todo el año y se convierte en un atractivo turístico.



De acuerdo con un informe del Ministerio del Ambiente de Esmeraldas, alrededor de la reserva habitan 253 familias, con las que, a través de charlas sobre conservación de las especies, se ha creado una mayor conciencia ecológica. Los accesos que existen al interior de la reserva permiten ver los sitios de anidamiento a pocos metros, a bordo de canoas a motor o remo, con la ayuda de habitantes que son guías.



La responsable del área de reserva de manglar, Esther Palomino, explica que los nativos contribuyen a la conservación de las especies, cuidando que no sean agredidas por los propios habitantes o extraños. En ese sentido, se han montado talleres con los moradores la isla Luis Vargas Torres, Pianguapí e isla Piedad para el cuidado de las 34 especies de 18 familias de aves que se reproducen en esa área.



El avistamiento de aves es una de las ofertas que se incluyen en los paquetes turísticos, dentro de la ruta ecológica que se hace por los manglares del estuario del río Esmeraldas, promovida por una operadora turística y la Cámara de Turismo de Esmeraldas. La operadora Marina Eco-vida impulsa ese tipo de actividad turística, en la que participan guías nativos de la zona que han crecido a la orilla del río.



El avistamiento de aves es una actividad incipiente en esta área de reserva, pues han sido los pescadores artesanales los que más recorren las áreas. Ellos faenan en el interior del sitio y conviven con las aves. Pedro Camacho, un afroesmeraldeño guía del Ministerio del Ambiente en la reserva, orienta respecto del cuidado de las aves, que acompañan a los pescadores de la reserva mientras pescan al interior del manglar.



Esta reserva fue constituida hace 10 años, el 13 de junio de 2008, y desde entonces se realiza un proceso de concienciación con las personas de alrededor para que conserven las especies que viven ahí.



Por el río se observan otras especies de aves como el águila pescadora, gavilán variable, garceta blanca, garceta azul, pelícano pardo, cormorán neotropical, gaviota real, martín pescador, garrapatero de montaña, entre otros.



En los 10 años de la reserva se han realizado talleres sobre manejo de desechos sólidos, temas sobre legislación ambiental, importancia del área de reserva, manejo adecuado de las artes de pesca y tala de mangle. El presidente de la cooperativa de pescadores de Isla Piedad, Ovidio Quiñónez, que operan junto a la reserva, motiva a sus agremiados a no botar los restos de redes al río, porque se convierte en un peligro para las aves y peces.



A través de la cooperativa se promueven mingas de limpiezas en la que participan el Ministerio del Ambiente y la Cámara provincial de la Pesquería, quienes apoyan al retiro de la basura plástica del manglar.



La Cámara de la Pesquería de Esmeraldas trabaja en una propuesta de protección de la reserva con una mayor participación de pescadores, para que la contaminación provocada por arrojar desechos sólidos al río, no afecte a las especies que se alimentan en el manglar.

Actividad pesquera y quema de carbón son las principales fuentes de empleo.

La temperatura en la zona es de 25°C, con una humedad relativa de 86% la mayor parte del año.

El área protegida cuenta con 727 habitantes que conforman 253 familias.

Afros y mestizos son las principales etnias que se encuentran en la zona del manglar del Río Esmeraldas.