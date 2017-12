Escritores eligen su mejor libro del 2017

Muchas veces, lo que engancha a una persona con la lectura de un nuevo libro es lo que otros -que lo han leído previamente- dicen sobre él. Este Diario propuso a Mónica Ojeda, Sandra Araya, Solange Rodríguez, Ernesto Carrión, Salvador Izquierdo y Yanko Molina, seis escritores ecuatorianos, lo siguiente: escoger un libro de todos los que hayan leído durante el 2017 y explicar a los lectores por qué lo recomiendan, en 700 caracteres.

De entrada, el reto resultó complejo para este puñado de autores, porque la mayoría acostumbra escribir textos de largo aliento y luego porque de un mar de lecturas siempre será difícil escoger una.



Sin embargo, el resultado de este ejercicio, que por cuestiones de espacio y diseño se redujo a un texto de 500 caracteres, muestra cosas interesantes, por ejemplo, que solo uno de los seis autores eligió como su libro preferido un texto publicado este año. Ese es el caso de Ojeda, que recomienda la lectura de ‘Temporada de huracanes’, de la escritora Fernanda Melchor.



Rodríguez, por su parte, se decantó por una reedición: ‘Crónicas del breve reino’, de Santiago Páez, el único autor ecuatoriano de la lista. Izquierdo hizo la apuesta por un escritor poco conocido, como Sergio Chej­fec, autor de ‘Teoría del ascensor’, un libro publicado en el 2016.



Los tres autores restantes escogieron escritores de mundos literarios distintos pero muy conocidos. Araya recomienda a José Donoso y dos de sus libros; Carrión apuesta por Haruki Murakami, una de las estrellas pop de la literatura actual y su libro ‘De qué hablo cuando hablo de escribir’ y Molina por François-René de Chateaubriand, uno de los fundadores del romanticismo, con ‘Memorias de ultratumba’.



Mónica Ojeda

“El libro que más he disfrutado en el 2017 es ‘Temporada de huracanes’, de Fernanda Melchor. Una novela escrita con un ritmo trepidante, como la oralidad de sus personajes, y que hace avanzar al lector entre la abundancia de las descripciones y sucesos como en una especie de montaña rusa. El trabajo con el lenguaje es visceral y de una musicalidad impresionante. La trama devela horrores y crueldades que hacen de La Matosa un espacio peligroso, vil y atractivo a la vez”.



Sandra Araya



“De todas mis lecturas de este año rescato dos: ‘El jardín de al lado’ y ‘El obsceno pájaro de la noche’ del escritor chileno José Donoso. Sería larguísimo explicar por qué este autor me ha cautivado, pero diré que sus diferentes registros (pasa de los matices de la oscuridad a las diversas manifestaciones de la luz) lo convierten, para mí, en el autor más complejo del llamado ‘boom’ latinoamericano. Con estos dos libros sentí miedo y fui feliz, lo que siempre espero de la literatura”.



Ernesto Carrión

“Me animo a recomendar ‘De qué hablo cuando hablo de escribir’ de Haruki Murakami, publicado por Tusquets. Libro que se lee como un anecdotario inteligente de un escritor, donde aparecen momentos de su trayectoria, pero sobre todo su particular perspectiva sobre la creación literaria, generando reflexiones y consejos importantes sobre este ejercicio. Echando muchas veces al tacho la idea cliché de que un escritor es alguien necesariamente ‘diferente’ a las demás personas”.



Yanko Molina



“Me gustaría recomendar ‘Memorias de ultratumba’, el recuento autobiográfico de François-René de Chateaubriand. Este libro da una visión del convulso cambio de siglo francés, entre el XVII y el XIX, entre la Revolución y el Imperio Napoleónico, todo con la prosa memorable vizconde, y filtrado por la mirada del artista. El papel de los nobles progresistas durante la Revolución Francesa, la muerte de su familia; el exilio, Norteamérica y el contacto con el paisaje”.



Salvador Izquierdo



“Recomiendo ‘Teoría del ascensor’ de Sergio Chejfec. Combina diferentes recursos: relata estadías en Buenos Aires, Caracas, Nueva York, produce análisis literarios de varios textos, esboza pedazos de autobiografía y teoriza. Es una experiencia de lectura que se asemeja a la deriva. No hay un curso de sucesos que seguir, sino varios planteamientos, ninguno ubicado por encima de otro. Lo que este libro ofrece puede ser entendido como experiencias de la suspensión”.



Solange Rodríguez



“Mi libro elegido para este año es, indudablemente, ‘Crónicas del breve reino’ de Santiago Páez, de Cactus Pink; autor en el que insistiré siempre por lo diverso de sus registros, su producción rica, aunque poco conocida, por su sentido del humor y por ser un narrador osado. Páez es un escritor total, aún con pluma suficiente para seguirnos sorprendiendo. También es importante reconocer los esfuerzos de edito­riales nacionales como El Conejo, Turbina y El Fakir”.