La argentina Samanta Schweblin, entre los finalistas al Booker International

La escritora argentina Samanta Schweblin figura entre los seis finalistas al premio británico de literatura Man Booker International 2017, con su novela 'Fever Dream', informó hoy (20 de abril de 2017) la organización.

El jurado del galardón, que premia obras traducidas al inglés y publicadas en el Reino Unido entre mayo de 2016 y abril de este año, destacó "la extraña pero absorbente narrativa" de la historia de Schweblin, "traducida de forma brillante por Megan McDowell".



En 'Fever Dreams', una joven llamada Amanda rememora turbulentos acontecimientos de su pasado mientras yace al borde de la muerte en la cama de un hospital rural, en presencia de un chico, David.



Junto a este libro, que cuenta una historia tan "mágica como terrible", según los jueces, compiten por el premio 'Compass', del francés Mathias Enard;'A Horse Walks Into a Bar', del israelí David Grossman, y 'The Unseen', del noruego Roy Jacobsen.

Completan la lista de finalistas 'Mirror, Shoulder, Signal', de la danesa Dorthe Nors, y 'Judas', del conocido escritor israelí Amos Oz, que ya fue nominado en 2007.



El jurado subrayó la variedad de nacionalidades de los contendientes y señaló que dominan en las obras "las ambientaciones contemporáneas", aunque también figuran "el Jerusalén dividido de 1959 y una remota isla en Noruega a principios del siglo XX".



También subrayó la labor de los traductores, que comparten el premio con los autores y que son, además de McDowell, Charlotte Mandell, Jessica Cohen, Don Bartlett, Misha Hoekstra y Nicholas de Lange.



"Nuestra lista de finalistas abarca desde lo épico a lo cotidiano", dijo el presidente del jurado, Nick Barley, que explicó que las historias retratan a "personas fascinantes que se esfuerzan por comprender su lugar en un mundo complejo".



La obra ganadora del Man Booker International, que se entregará en Londres el 14 de junio, recibirá USD 64 000, que se reparten a partes iguales escritor y traductor.



El resto de escritores y traductores de la lista de finalistas percibirán unos USD 1 286.



El Man Booker International se concede anualmente y desde el año pasado premia una obra traducida al inglés y publicada en este país, en lugar de, como hacía desde su fundación en 2005, reconocer a un autor traducido al inglés por toda su producción literaria.



En la edición de 2016 se llevó el galardón 'The Vegetarian', de la surcoreana Han Kang, traducida por Deborah Smith.



Paralelamente se concede anualmente el originario premio Man Booker, fundado en 1969 y que premia la mejor novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido.

El último ganador de este galardón fue el pasado octubre Paul Beatty, por su novela satírica 'The Sellout', quien se convirtió en el primer estadounidense en recibir el reconocimiento en la historia del certamen.