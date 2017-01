La británica Jojo Moyes es la reina de la novela sentimental

La novela romántica es un género habitualmente subvalorado, debido entre otras razones a lo repetitivo que puede resultar el drama de la chica enamorada del chico imposible y sus miles de variantes.

Si has leído una, has leído todas. Bueno, quizás ya no. La británica Jojo Moyes está cambiando esto con sus novelas, convertidas en ‘best-sellers’.

Su estilo de escritura sencilla, con extremado cuidado en los diálogos para que resulten naturales (producto de su experiencia como periodista), y el equilibrio entre humor y acidez, explican su éxito entre los jóvenes.



Pero ha sido decisivo que sus personajes fueran más realistas, como madres solteras, hijastros que sufren abusos, mujeres insatisfechas con sus vidas que se arriesgan a abrir un negocio, y así. Moyes ha logrado entender, también por su pasado periodístico, el valor de cada persona.



Un detalle más: los relatos siempre tienen un aire de ‘imparcialidad’, lo que le ha permitido abordar temas como la eutanasia sin que la autora o el libro tomen partido por una posición: eso lo deja al lector.



El cine ha hecho que Moyes sea mundialmente conocida por la adaptación de ‘Yo antes de ti’, su trabajo más reconocido, publicado en el 2012. Pero Moyes lleva tiempo luchando para hacerse un nombre, no en la literatura romántica, sino en la literatura a secas, algo que todavía no ocurre.



Su afición a las letras la hizo decidirse desde joven para seguir periodismo y logró un puesto en el diario The Independent de Londres, el cual la becó para un posgrado en la City University, de la capital británica. Antes de graduarse ya estaba curtida en reportajes.



Su carrera de reportera iba en alza. Pasó un año en Hong Kong. Fue asistente de edición y corresponsal de artes y medios. Y cuando todo apuntaba a que venía un mejor puesto, llegó un bebé.



Si no se hubiera embarazado de su primer hijo, no hubiera sido novelista. Bueno, como suele pasar, escribía por diversión en los tiempos muertos, pero se dedicó a hilvanar novelas cuando decidió dejar el periodismo para enfocarse en su familia. Y como suele suceder, sus primeros libros fueron rechazados por las editoriales.



Solo en el 2002, con cuatro libros ignorados por los sellos y con un segundo embarazo en camino, llegó el éxito. ‘Refugiarse bajo lluvia’ (Sheltering Rain) impactó por la historia de tres generaciones de mujeres irlandesas emparedadas entre el amor y el deber.



Eso abrió el apetito de las editoriales y vinieron más libros bien recibidos, como ‘La casa de las olas’ (Foreign Fruit, 2003), ‘El viaje de las novias’ (The Ship of Brides , 2005) y ‘La última carta de su amante’ ( The Last Letter From Your Lover, 2010), entre otros. Ganó dos veces el Premio a la Mejor Novela Romántica de Gran Bretaña y sus libros están disponibles en 11 idiomas.



Con el éxito de ‘Yo antes de ti’ en el cine, Moyes se convirtió en una celebridad e incluso escribió una segunda parte: ‘Después de ti’. Y ahora pasa su tiempo en su granja de Essex, escribiendo la nueva historia con la que intentará rompernos de nuevo el corazón.