Todas las entradas para Rock in Río se agotaron a cinco meses del festival

Las entradas para las siete noches de conciertos de la edición brasileña del Rock in Río de este año se agotaron el 26 de abril del 2017, a casi cinco meses del festival que se realizará en septiembre próximo en Río de Janeiro, informaron los organizadores.

Con la venta de las últimas entradas que aún quedaban para las noches que tendrán como grandes protagonistas a Justin Timberlake (17 de septiembre) y el grupo Aerosmith (21 de septiembre), la organización dijo haber vendido los 700 000 boletos que fueron puestos a la venta.



En pocas horas del primer día de ventas, el pasado 6 de abril, se agotaron las entradas para los conciertos que tendrán como atracción principal Maroon 5, Red Hot Chilli Peppers y Guns' N Roses con The Who.



Pocos días después terminaron los boletos puestos a disposición para las noches en que se presentarán Bon Jovi y Lady Gaga como grandes atracciones.



Las ventas fueron hechas exclusivamente en internet en los últimos veinte días y cada entrada tenía un precio de 455,00 reales (unos 146,8 dólares), aunque los estudiantes podían comprarlas a mitad de precio.



La edición del festival en 2017 tendrá siete conciertos monumentales los días 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de septiembre en una "Ciudad del Rock" que será construida en el Parque Olímpico, el escenario que en agosto pasado acogió los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



El nuevo escenario, con un espacio casi dos veces superior al que fue usado hasta 2015, permitirá a los organizadores mejorar las comodidades para los asistentes e incluir nuevas atracciones, como restaurantes, bares, atracciones radicales y parque de diversiones.



Las principales atracciones anunciadas para la edición 2017 son Lady Gaga (15 de septiembre), Maroon 5 (16 de septiembre), Justin Timberlake (17 de septiembre), Aerosmith (21 de septiembre), Bon Jovi (22 de septiembre), The Who y Guns N Roses (23 de septiembre) y Red Hot Chili Peppers (24 de septiembre).



La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).



Los organizadores calculan que el festival, que consideran como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, ha ofrecido en sus 17 diferentes ediciones 1 604 atracciones en 101 días de espectáculos para cerca de 8,5 millones de asistentes.



En su última edición en Río de Janeiro, en septiembre de 2015, un total de 595 000 espectadores asistió en cinco diferentes escenarios a las actuaciones de 150 bandas, entre las cuales las mítica Queen y Metallica, pero también grupos como One Republic, System of a Down, Mastodon, Slipknot; cantantes como Elton John y Rod Stewart, y reinas del pop como Rihanna y Katy Perry.