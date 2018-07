La emotiva colaboración entre un padre y su hija cantando Yo soy tu amigo fiel

LEA TAMBIÉN

A Claire Ryann, le viene de familia el don musical. En su entorno, que se desarrolla entre juegos dinámicos, el aprendizaje inicial y los dulces, la música era ya un territorio conocido desde su primer año de vida gracias a su padre, Dave Crosby.

Sentada en un sillón negro, la guitarra de su padre resalta en la actuación y con el primer acorde, la canción se reconoce con facilidad. Se trata de Yo soy tu amigo fiel, la emotiva pieza musical que abraza a la saga infantil ‘Toy Story’.



“Claire y papi”, dice la pequeña cuando inicia el clip. No sorprende solo la capacidad interpretativa y la habilidad vocal de la cantante, de cuatro años, sino el dúo familiar que se afianza en el contacto visual, mientras la melodía llega a su final.



Su padre subió la corta presentación a su canal de YouTube y recorrió todo el globo, causando ternura en las personas que veían el audiovisual. Aunque se presentó en enero del 2017, el video volvió a viralizarse en este mes y hasta hoy (20 de julio del 2018) cuenta con más de 21 millones de visitas en la plataforma.

Video: YouTube, cuenta: Claire and the Cosbys.

El dúo se divierte en la interpretación. Desde su video debut, las colaboraciones continuaron. Surgen del gusto de Claire por las películas de Disney y Pixar. Así, en el recorrido en el canal de la pequeña y su padre suenan canciones como Beauty and the Beast, Little Mermaid, Reflection, de la película ‘Mulan’ y Tomorrow, del filme ‘Annie’.



Video: YouTube, cuenta: Claire and the Cosbys.