El ecuatoriano Roger Icaza ilustra para volver a la infancia

El poema ‘Ema y el árbol’ lo enganchó con la literatura de la escritora argentina Laura Escudero Tobler. Después de leerlo se empeñó en ser el ilustrador de ‘Ema y el silencio’ el libro, que en el 2015, ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños.

‘Ema y el silencio’ no es el primer libro de poesía que ilustra Roger Icaza, pero sí el que considera el más importante de su carrera. El premio que recibió este poemario fue otorgado por el Fondo de Cultura Económica y por la Fundación para las Letras Mexicanas.



Su afinidad con la música le permitió encontrar las sonoridades que se esconden en este poemario. “Siempre que he ilustrado poesía he leído y releído cada texto para encontrar el ritmo adecuado entre el poema y la imagen”, dice.



Uno de los poemas con más musicalidad en ‘Ema y el silencio’ es ‘Mamboretá’, un texto que inicia así: Mamboretá mamboretá, perá perá, ¿no e’? Mamborecuá, ¿mamborecuá? Palo palito e’... En esta ilustración incluyó a una mantis, un sinónimo de la Mamboretá.



El mundo de Ema es un universo lleno de silencio y de nostalgia. “El silencio -dice Icaza- es importante para la exploración y el crecimiento de los niños. Cuando leí los poemas de Escudero recordé la importancia que tuvieron esos momentos en mi infancia”.



Icaza es de los que reivindica el trabajo del ilustrador como coautor de una obra. Para él la ilustración no solo tiene que ser vista como el adorno que se le da a un texto sino un elemento que le agrega valor.



En la última década se ha convertido en uno de los referentes de la región en este oficio. Sus ilustraciones tienen una impronta que se caracteriza por las líneas simples y una paleta de colores que ha mutado del blanco y negro hacia tonalidades más vivas.



El año pasado, Icaza y la escritora María Fernanda Heredia publicaron ‘Los días raros’, editado por el Fondo de Cultura Económica. El libro ganó la decimoctava edición del Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento. A diferencia de ‘Ema y el silencio’, el autor sostiene que, esta publicación tiene una fuerte carga de nostalgia.



Entre los libros infantiles que ha ilustrado, en los últimos años, están ‘¿Qué cuentan los días?’, ‘Los astronautas’, ‘Apágame la luz’ y ‘El sueño de los peces’ que se publicará este año bajo el sello Loqueleo. Esta obra es su primer libro para Uruguay y lo trabajó con la periodista, docente y escritora Evelyn Aixalá.



Para Icaza ilustrar libros de literatura infantil se ha convertido en el pretexto perfecto para revivir su infancia y para aportar con reflexiones, a través de sus dibujos, a los niños de las nuevas generaciones.