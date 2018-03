Tráiler oficial de la versión animada de 'El Grinch' llega a la web

Illumination publicó ayer, 8 de marzo del 2018, el tráiler oficial de la versión animada de la película 'El Grinch' cuyo estreno está previsto para noviembre del 2018. El avance del filme suma más de un millón de reproducciones hasta este 9 de marzo y es número dos en las tendencias de YouTube.

Las imágenes permiten ver las principales características del personaje animado para quien Benedict Cumberbatch presta su voz. Para el Grinch, el día empieza mal, pues su alarma le despierta con el tema Happy de Pharrell Williams a pocos días de Navidad.



En un intento por silenciar la alegre música, el Grinch lanza un libro al despertador ocasionando que el tema empiece nuevamente y no que la radio deje de emitir el sonido como busca. Luego arroja una lámpara que hace que el despertador caiga y parece que todo ha terminado, pero la canción continúa sonando.



Entonces aparece Max, el fiel perro del personaje quien es el encargado de prepararle el café y subirlo hasta la habitación del Grinch. También selecciona los 'atuendos' del personaje que están clasificados de acuerdo al humor de este.



Una vez 'vestid0', el Grinch sale junto a Max hacia una aldea que queda en las cercanías de su casa. "Hoy haremos cosas malas y las haremos con estilo", dice el personaje antes de ingresar a una tienda donde ve a una mujer intentando tomar un frasco de una repisa fuera de su alcance y no la ayuda, entre otras cosas.



Poco se sabe hasta ahora de la trama de la película, versión animada de 'El Grinch' que saltó a la gran pantalla en el año 2000 con Jim Carrey como personaje principal y Taylor Momsen en el papel de Cindy Lou.



Detrás de esta versión animada de la película están Yarrow Cheney ('The Lorax', 'Mi Villano Favorito') y Scott Mosier ( 'Clerks' y 'Persiguiendo a Amy').



Video: YouTube, cuenta: Illumination