Dos visiones enfrentadas sobre el derecho a la educación y salud sexual 

Hace un par de semanas, en las redes sociales se debate sobre educación sexual en planteles, aborto, tolerancia a Glbti, maternidad subrogada y enfoque de género.

El Frente Nacional por la Familia inició una campaña con el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas, con apoyo de la Arquidiócesis de Guayaquil, y convocó a una marcha para el sábado 14 de octubre de 2017. Se opone a normativas que se tramitan, como la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y Código de la Salud, entre otras.



La Coalición de Mujeres, así como abogados especializados en niños, mujeres y activistas Glbti critican las opiniones del Frente Nacional por la Familia. Recuerdan que el enfoque de género responde a la necesidad de mirar las diferencias. Educación ha desmentido las afirmaciones que hacen.



Mire a continuación las entrevistas con Amparo Medina, del Frente Nacional por la Familia, y Virginia Gómez de la Torre, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador.





Amparo Medina: ‘Entregan preservativos a los niños’

Frente Nacional por la Familia

¿Cuándo se inició la campaña #ConMisHijosNoTeMetas en redes sociales?

Hace tres semanas. Padres nos llamaban porque estaban entregando a niñas de 10 y 12 años preservativos y los profesores enseñaban a los niños, con penes plásticos, botellas y plátanos, a poner el preservativo incluso con la boca. Llegaron fotos de libros de diferentes editoriales, donde se habla, en clases de tercero y octavo de básica, en naturales y sociales, sobre conceptos como que había que erradicar la heteronormatividad y que los niños debían saber que no solo pueden ser niños.



Según organizaciones de mujeres, su campaña está llena de distorsión, mentiras y odio. ¿Qué opina?

Es una estrategia mundial, siempre que se tocan estos temas, hay mucho financiamiento de organizaciones de Naciones Unidas, OMS, OPS...



El Ministerio de Educación les ha desmentido.

Yo a usted no le pregunto con quién se acuesta, con quién siente placer, qué hace en su cama. Lo que haga en su alcoba es su derecho y nadie ni el Estado puede meterse. Peor que lo que usted hace en su cama debe ser una ley, peor incluir en el tema educativo los gustos sexuales.



¿Dónde se enseña eso?

El Ministerio tiene una normativa, un modelo integral de los DECE (Departamentos de Consejería Estudiantil). Se dice que se quiere erradicar la concepción biologista de la educación de nuestros hijos y la heteronormatividad. No pueden erradicar el concepto de que nacemos hombre y mujer... Mi hijo a los 5 años no está en condición de decir si quiere ser hombre o mujer. Por eso no conduce ni bebe.



¿A los niños de 5 años les están enseñando eso?

Es el texto de los DECE, aquí no dice escuelas o colegios.



Ud. habla de anticoncepción infantil. ¿Dónde?

Si me pregunta en qué colegio (no sé), quisiera saber. Preservativos y pastillas de emergencia se entregan a los niños en colegios del país. Los textos y las pastillas se ofrecen en colegios públicos.

Virginia Gómez: ‘Apelan al miedo y al engaño’

Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador

¿Es grave que la campaña #ConMisHijosNoTeMetas ‘distorsione’ la realidad como ha dicho el Ministerio de Educación?



Usan el panfleto, el pasquín, el lenguaje del charlatán, que es un maestro del engaño. Su lenguaje comunicacional está basado en la mentira y en el sensacionalismo, que llama la atención. Hablan de anticoncepción infantil. Eso no existe, existe embarazo infantil. Cada año, unas 2 000 niñas, de entre 10 y 14 años, se embarazan producto de violación. A los 16, a los 20 y a los 30 tienen cinco u ocho hijos. De eso no hablan.



¿Le preocupa que se posicione la idea de que defienden a los niños?

Su mensaje apela al miedo de la gente sobre que le hagan daño a sus hijos. En un audio que hicieron circular, una mujer dice que se tendrá que llevar receta para comprar la papilla del bebé, pero que al niño le darán anticonceptivos para tener relaciones sexuales de las formas más inimaginables.



La convocatoria a esa marcha coincide con otro caso de abuso sexual en un plantel de Guayaquil.

Hemos vivido otros casos de terror, el Ampetra y El Principito. No he visto a esos grupos en la Fiscalía exigiendo justicia por eso o por los femicidios. Matan a niñas y adolescentes. Una de 13 años huyó del violador, él la persiguió y la apuñaló. Por eso urge una Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué opina de sus críticas a normas como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en vigencia, por el que los jóvenes acceden a la anticoncepción sin autorización de sus padres, en centros de salud?

Los adolescentes tienen relaciones sexuales, qué pena que no sepan eso. Quienes están teniendo relaciones sexuales no les piden permiso a sus padres ni plata para comprar anticonceptivos. ¿En qué país viven? Quizá son los únicos que viven en abstinencia, que es una opción, no una política de Estado ni un deber ser. Se niegan a tener educación sexual y estamos en un país de violadores de mujeres y niños.