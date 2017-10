Eduardo Yáñez ofreció disculpas por cachetada a reportero de Univisión; luego llamó 'intocables' a periodistas

El reconocido actor mexicano de cine y televisión, Eduardo Yáñez, protagonizó un bochornoso episodio de violencia al agredir a un periodista en plena entrevista, el pasado martes 10 de octubre. La reacción del artista de telenovelas se registró cuando él recorría la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, en Los Ángeles, California.

El artista se molestó con Paco Fuentes, reportero del programa 'El gordo y la flaca' de Univisión, cuando fue consultado sobre supuestos problemas financieros de su hijo, Eduardo Yáñez Jr.

"Si estás tan preocupado por mi hijo tú mándale dinero", respondió el actor cuando el periodista le preguntó sobre el reciente pedido de ayuda en redes sociales que hiciera su hijo, en lugar de solicitarla a su padre.



El reportero insiste para que Yáñez le brinde su comentario, a lo cual el artista le responde "dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa, pero el culpable eres tú".



El actor hizo un movimiento para retirarse, pero ante las perseverancia del reportero para hablar del tema, quien le recordó que él era el vínculo entre la gente y la información, Yáñez volvió a enfrentarlo: "Tú no eres el vínculo de nada".



Segundos después, el actor de telenovelas, como Fuego en la sangre y Destilando amor, le propinó una cachetada en la cara. Hecho que dejó atónitos a los que se encontraban alrededor. El joven reportero se quedó inmóvil.



La cadena Univision repudió el ataque por medio de un comunicado: "Univision Noticias, la galardonada división de noticias de Univision Communications Inc. (UCI), la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en los Estados Unidos, condena el acto de violencia perpetrado el día 10 de octubre por Eduardo Yáñez en contra del reportero de Univision Paco Fuentes. Univision Noticias exige respeto a la integridad física de sus reporteros y expresa su total desaprobación de cualquier tipo de violencia en contra de los mismos. La censura y los actos de violencia contra cualquier periodista son reprochables sin importar su fuente".



Tras el incidente, Yáñez ofreció disculpas vía Twitter el miércoles 12 de octubre del 2017. En su mensaje, el actor dijo: "Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta".

Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017

Sin embargo, el actor mexicano volvió a mostrarse irascible por un tuit del periodista Jorge Ramos, conductor del noticiero de Univisión, quien escribió en la red social en respuesta a las disculpas de Yáñez:



"Nada, nunca,en ninguna parte, justifica una agresión a un periodista, venga de un actor, presidente o gobierno. No normalicemos la violencia", dijo Ramos.

Si esque ustedes son intocables — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017



Yáñez respondió al conductor de Univisión: "Si es que ustedes son intocables". Este no es el primer incidente con el actor; meses atrás, su propio hijo lo había acusado de violento.