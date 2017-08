Muere la editora estadounidense que 'rescató' el diario de Ana Frank

Judith Jones, la legendaria editora que rescató el diario de Ana Frank de un pila de material rechazado e introdujo a la chef estadounidense Julia Child al mundo, murió el miércoles 2 de agosto de 2017 a los 93 años.

Jones, que trabajó para Knopf durante más de medio siglo, hasta 2011, falleció en su hogar de Vermont, anunció el Grupo Editorial Knopf Doubleday. “Es con una tremenda tristeza que comparto la noticia de que la editora de Knopf de larga data Judith Jones ha muerto”, dijo Sonny Mehta, director y editor jefe de la compañía.



“Judith era una leyenda en la industria editorial. Cuando era una joven asistente, rescató el 'Diario de una joven' de Ana Frank de una pila de material rechazado en París”, afirmó. El diario fue publicado en Holanda en 1947, seguido por ediciones en francés y alemán en 1950, antes de ser publicado en inglés en Gran Bretaña y en Estados Unidos en 1952.



Jones era una joven asistente editorial en París cuando halló el diario en una pila de libros rechazados y persuadió a Doubleday para publicar la edición estadounidense. La primera edición de 'Ana Frank: el diario de una joven' en Estados Unidos fue modesta, con 5 000 copias, y tenía un prefacio de la exprimera dama Eleanor Roosevelt.



El Museo de Ana Frank en Holanda dijo que Doubleday gastó poco en publicidad pero que las ventas se dispararon luego de una crítica entusiasta en The New York Times. El diario fue reeditado innumerables veces, millones de estadounidenses lo han leído, y es parte del currículo escolar del país desde los años '60.



Una obra de teatro basada en la obra fue un éxito en Broadway y ganó el premio Pulitzer de teatro en 1956. Una película de Hollywood sobre el libro realizada en 1959 ganó tres Oscars.



Jones también convenció a Alfred Knopf de publicar el libro de Child de 1961 'Dominando el arte de la cocina francesa', un voluminoso tomo que introdujo esta culinaria a generaciones de estadounidenses.



“No es una exageración decir que (Jones) influyó profundamente no solo en la manera en que Estados Unidos lee, sino en la manera en que cocinamos”, dijo Mehta. Judith Jones mantuvo asimismo una cercana colaboración con escritores como John Updike, Anne Tyler, William Maxwell, John Hersey, Peter Taylor y Sharon Olds.



Sus autores ganaron cinco premios Pulitzer, cinco premios nacionales del libro (National Book Awards) y tres premios del círculo nacional de críticos de libros (National Book Critics Circle Awards) , y sus autores de libros de cocina ganaron decenas de premios, indicó la editorial.