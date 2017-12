Edgar Allan García: ‘Tal vez hubo torpeza en nuestros primeros pasos’

Edgar Allan García nació en Guayaquil en 1958. Es escritor de cuento, poesía, ensayo, novela y literatura infantil y juvenil. Ha ganado el Premio Nacional de literatura Infantil Darío Guevara. Es el director del Plan Nacional del Libro y la Lectura.

¿Cuál es el cronograma de trabajo del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra?

El plan realmente empieza en el 2018. A pesar de eso hemos hechos tres grandes intervenciones: en los libros que el Ministerio de Educación distribuye, de forma gratuita, hemos tomado 16 páginas por nivel con textos literarios; organizamos la Feria del Libro de Quito, la más exitosa, según la Cámara del Libro, y sacamos las publicaciones del plan.



¿Cuántos libros se publicaron?

Se publicaron nueve libros incluyendo la revista Trampolín. Estos libros son una forma de que el plan comience a ser palpable. Se imprimieron 8 000 por cada edición. En este momento estamos en el proceso de dotar a las bibliotecas municipales, de la Casa de la Cultura y del Ministerio de Cultura con los libros.



¿Se definió el presupuesto para el 2018?

Pedimos USD 10 millones por año y nos redujeron a 4,5 millones.



¿Cuál fue el criterio para realizar la publicación de estos libros?

Un grupo de personas vinculadas a los libros nos reunimos y acordamos hacer una pequeña aparición en el mundo editorial. No es esa exactamente la lógica del plan porque lo que vamos a hacer son coediciones con editoriales grandes, medianas y pequeñas.



¿Por qué si el plan maneja fondos públicos no se realizó una convocatoria pública para la publicación de estos libros?

Contratamos a la empresa Manthra Comunicación para que ellos sean los encargados de la edición, contratación y pagos. No hicimos la convocatoria porque era una cosa muy pequeña y estábamos limitados de tiempo, porque queríamos salir para la Feria del Libro.



¿Manthra va a seguir encargada de las ediciones del plan?

No necesariamente. Nosotros vamos a cambiar de estatus porque el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y la Creatividad ya está conformado. Nosotros vamos a ser los encargados de diseñar y ellos van a ser los que ejecuten. En la medida de lo posible vamos a tratar de eliminar intermediarios. En algunos casos tendremos que, eventualmente, convocar a concurso.



Hay escritores que se molestaron porque nunca se les pidió permiso para que sus textos aparecieran en estos libros



En el caso de los textos que eran parte de las colecciones de Girándula se entregaron USD 5 000 para que se pague a todos los autores que querían, porque algunos dijeron que cedieron los derechos en ediciones anteriores. A los que sí quisieron el pago ya se les canceló.



El pago se hizo luego de que hubo el reclamo por parte de los escritores

Hubo celeridad y tal vez torpeza en nuestros primeros pasos porque teníamos encima la Feria del Libro y nosotros la estábamos organizando. Nos amanecíamos aquí trabajando en la elaboración de este evento. Nosotros nunca pensamos que los compañeros iban a tener cortapisas, porque han existido casos anteriores en los que se han publicado libros sin pagar derechos de autor.

¿Se va a pagar a todos los autores incluyendo a los ilustradores?

Ya se pagó a todos, no es que se va a pagar. Sí hubo un poco de apresuramiento en este asunto pero de buena fe. Nadie está haciendo un negocio con esto. Nunca será nuestra actitud negar derechos de autor porque venimos de una larga lucha para que se respeten esos derechos. Hace poco salió una antología de la Campaña del Libro Eugenio Espejo en la que simplemente me dijeron: “Oye, cogimos un texto tuyo para la antología”. Eso sucede todo el tiempo en nuestro sector.



Que suceda todo el tiempo no significa que sea lo correcto.

Durante mucho tiempo ha sucedido así, ahora ya no sucederá, porque parte de nuestros objetivos es fortalecer a las editoriales pero también a los autores.



¿Por qué si existen tantas editoriales ecuatorianas se incluyó una edición de la editorial colombiana Rocca?

Porque la ‘Ilíada y la Odisea’ era un libro que quería ser la demostración de que también había un espacio para las editoriales extranjeras; en este caso es una editorial independiente que ha tenido un pegue increíble con la gente que ha tenido acceso al libro.



¿Usted como director del plan revisó todos los libros antes de su publicación?

La mayoría de textos sí y a una velocidad fenomenal. La mayor parte del equipo estaba inmerso en la feria.



Cuatro textos suyos están en estas publicaciones, ¿no cree que de alguna manera está siendo juez y parte?

​

Soy un escritor que ha publicado durante los últimos 30 años. Estoy en todas las antologías o en muchas. Soy uno de los escritores más conocidos y que más vende en el país. Mi literatura está más que promocionada.