El 70% de los ecuatorianos consume agua segura, según el INEC

El 70,1% de los ecuatorianos consume agua libre de contaminación fecal, proveniente de una fuente mejorada (tubería, pozo o manantial protegido o agua embotellada), y lo hacen en su vivienda o cerca de ella. Este es el resultado de los primeros indicadores de Agua, Saneamiento e Higiene del Ecuador que fueron presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Según Jorge Valles, representante Adjunto de Unicef en Ecuador, este es un estudio innovador, ya que es el segundo de este tipo que se realiza en la región.



Desde marzo del 2016, Ecuador es uno de los 12 países en el mundo que forma parte de un proyecto piloto en la medición de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocado en el agua limpia y saneamiento.



David Vera, director Ejecutivo del INEC, explica que la medición se realizó sobre una sub muestra de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo, que abarcó a 16 722 personas y 4 442 hogares a escala nacional.



Según Vera, antes solo se medía el tipo de suministro. Con esta encuesta se determinó la calidad del agua, la cercanía de la fuente y la suficiencia para beber.



Los encuestadores acudieron a las viviendas, preguntaron cuál era su fuente de agua, tomaron una muestra en un recipiente esterilizado y colocaron un reactivo para determinar la presencia de la bacteria E. coli.



De los resultados, el parámetro de calidad es el que registra valores más bajos. El 20,7% de las muestras de agua presentaron E. coli. En las zonas urbanas la cifra alcanza el 15,4%, mientras que en el área rural llega al 31,8%.



De este porcentaje de agua contaminada en el país, el 55,1% pertenece a la red pública. Lo que asombró a los encuestadores, es que en segundo lugar se ubica el agua embotellada o envasada con el 17,8% a escala nacional. Para Vera, este resultado demuestra que la responsabilidad no solo recae en los municipios, sino también en otros actores.



En la dimensión de saneamiento, los indicadores muestran que el 85,9% de los ecuatorianos tienen saneamiento básico. Esto quiere decir que tienen un servicio higiénico adecuado y que es de uso exclusivo para los habitantes de la vivienda.



Vera afirma que un aspecto que no se medía en encuestas pasadas es la instalación adecuada para la higiene en los hogares. En esta ocasión se verificó que las viviendas cuenten con una instalación para el aseo de manos y que se tenga agua y jabón o detergente en ese punto.



Los resultados revelaron que el 85,5% de los hogares cumplen con estos parámetros, pero existe una brecha entre la zona urbana y rural. En la primera la cifra alcanza el 90,3%, mientras que en las áreas rurales llega al 75,1%.



Vera sostiene que estos resultados son importantes para la aplicación de políticas públicas. Se prevé realizar estas mediciones en diciembre de cada año hasta el 2030. La encuesta se realizó con el apoyo del Banco Mundial, Unicef y la Secretaría del Agua.