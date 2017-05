Ecuatoriano en España dona comida a ONG nacionalista y su ayuda causa admiración en redes sociales

La organización Hogar Social en España ha sido calificada por varios medios de comunicación ibéricos como un grupo de extrema derecha. Esto, debido a que son una organización benéfica que pide prioridad para los españoles por sobre los migrantes en medio de la recesión económica que atraviesa el país desde el año 2008.

Esta ONG lleva constantemente a cabo colectas en distintas ciudades con el objetivo de ayudar a los españoles, que se han visto afectados por la falta de empleo o agobiados con el pago de sus hipotecas. Además, organizan marchas y manifestaciones para pedir que se le dé más importancia a los españoles de nacimiento.



El pasado viernes 28 de abril de 2017, el programa ‘Equipo de Investigación’ de la cadena La Sexta emitió un episodio en el cual analiza varias organizaciones de este tipo que ganan espacios entre la sociedad española, según recoge la versión en español del Huffington Post.



Un fragmento del show fue posteado en Twitter por el usuario Juan Miguel Garrido. En este, los periodistas del programa entrevistan a un ciudadano ecuatoriano que pasó por un punto de colecta para donar alimentos.



El reportero pregunta al hombre, que no ha sido identificado, las razones por las cuales habría entregado su aporte. El periodista también le consulta si conocía que quizá esa misma organización no le ofrecería ayuda en caso de que la necesitara el extranjero. Su explicación se ganó la aprobación de miles de internautas.

Señor ecuatoriano da una lección a los fascistas de HSM donando comida aún sabiendo q éstos no le darían nada a él. pic.twitter.com/5wyATk7jB1 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 30 de abril de 2017

“¿De dónde es usted?”, pregunta el reportero, a lo cual el hombre responde: “Yo soy de Ecuador”. El comunicador le cuestiona “¿es consciente de que si usted un día pasa hambre, ellos no le van a dar de comer?”.



Ante la interrogante, él contesta entre risas: “Lo sé. Pero qué quieres que haga. No le vas a cambiar el pensamiento a esas personas. Yo he cumplido con lo que tengo que hacer. Me han pedido ayudar, pues ayudo. Si ellos no me ayudan luego, pues no pasa absolutamente nada. Allá su conciencia, ¿no?”. Después de la corta entrevista, el anónimo ecuatoriano dio media vuelta y se marchó con una sonrisa.



El video en Twitter se viralizó. Hasta este jueves 4 de mayo de 2017, cuenta con casi 6 000 retuits y 5 800 usuarios le han dado ‘me gusta’. El clip generó miles de comentarios de apoyo. “El señor es un ejemplo”, dice el usuario @ELCUELEBRE2012. “Todos deberíamos hacer lo que está bien. A pesar de lo que digan o hagan otros, eso es tener la conciencia limpia”, agrega. “Un señor ecuatoriano pone la otra mejilla como buen cristiano”, comentó @francisnvara.



Sin embargo, el hombre también fue objeto de crítica por parte de otros internautas, quienes aseguran que no se debe ser tolerante con grupos de este tipo. “Por muy buenas que sean sus intenciones, no da ninguna lección colaborando con unos nazis”, dice el usuario @PabloMM. “No, no es ninguna lección”, asegura @reversemode, quien justifica su idea al considerar que el hecho permite “ayudar a normalizar el fascismo”.