¿Cómo participar en la lotería de visas de Estados Unidos este 2017?

Los ecuatorianos pueden participar en el proceso de inscripción para el Programa DV-2019, conocido como visa de la diversidad o lotería de visas. El pasado 28 de septiembre del 2017, la Embajada de Estados Unidos en Quito anunció que Ecuador nuevamente calificó para este sorteo.

En el 2016, y después de 10 años de no estar incluido, Ecuador fue considerado elegible para este programa que concede las ‘green cards’ o tarjetas verdes de residencia permanente, mediante un sorteo, a quienes buscan el ‘sueño americano’. Tras obtener el documento, los beneficiarios podrán viajar y trabajar legalmente en EE.UU.



Este 2017, para postularse al programa existen dos requisitos que hay que cumplir, de no hacerlo, su solicitud no será tomada en cuenta.



El primero es que las personas que participen sean nacidas en países elegibles, es decir que el país esté calificado para participar en el proceso DV-2019.



El segundo requisito es que el solicitante debe tener al menos 12 años de educación: primaria y secundaria o acreditar dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años, en una ocupación que requiera al menos dos años de entrenamiento.



Si usted cumple los dos requisitos puede iniciar el proceso de inscripción en la dirección electrónica dvlottery.state.gov en las fechas programadas. Tome en cuenta que ninguna inscripción tardía será aceptada. Además la ley permite solo un registro por persona.



El siguiente paso es enviar su formulario de inscripción en línea en la misma dirección. Recuerde que la inscripción no tiene costo y que no se aceptan inscripciones incompletas. Luego de enviar su inscripción en línea, verá en la pantalla un mensaje con su nombre y su número de confirmación único que debe imprimir.

Para completar su registro debe enviar datos personales como nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección… En este paso, además deberá enviar fotografías tomadas en los últimos seis meses de usted, su cónyuge y todos sus hijos. Cada imagen debe ser individual.



En este punto es importante conocer el formato de las fotografías ya que si se envían de manera errónea, su solicitud podría ser negada. El documento de instrucciones del Departamento de Estado recomienda “que use servicios profesionales de foto de visa para asegurarse de que su foto cumpla con todos los requisitos”.



Entre las especificaciones está, por ejemplo, que la imagen esté “medida de tal manera que la cabeza este entre 1 pulgada y 1 3/8 pulgadas (22 mm y 35 mm) o 50% y 69% de la altura total de la imagen desde debajo del mentón hasta el tope de la cabeza”.

Ejemplo del formato de las fotografías.

Una vez ingresados todos los datos, el postulante pasa a ser parte de la lista de personas inscritas. Luego, se procede a la selección de candidatos en base a las asignaciones de visas disponibles para cada región y país.



El Departamento de Estado hará la selección a través de un sorteo aleatorio computarizado entre las solicitudes calificadas. Los resultados estarán disponibles a partir del 2018.



Una información que se destaca dentro de las instrucciones para el programa de visados es que el proceso no tiene costo y además "se recomienda completar la solicitud sin la ayuda de 'consultores de visas' o 'agentes de visas', o cualquier otra persona o entidad que le ofrezca ayuda".



Tras el anuncio de la Embajada de EE.UU. sobre la participación de Ecuador en la lotería de visas, EL COMERCIO realizó un sondeo en el que se consultó sobre el interés de participar en el programa por parte de nuestros lectores. El 58% respondió que no participaría mientras que un 42% dijo que sí. El cuestionario estuvo habilitado desde las 15:00 de pasado 28 de septiembre hasta las 12:00 del 2 de octubre del 2017.