Estos son los cambios en la página web de la Casa Blanca desde que asumió Donald Trump

Las páginas web son una suerte de carta de presentación de las instituciones. Tal y como las empresas desarrollan sus sitios en Internet con el fin de comunicar sus bienes o servicios, en política se utilizan para anunciar las posturas y planes de gobierno.

Con la investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el pasado viernes 20 de enero de 2017, el cambio de dirección de la Casa Blanca en políticas públicas se hizo evidente con las modificaciones en su página web.



Entre los temas que más preocupan a la ciudadanía están la retirada de contenidos acerca de cambio climático en el sitio web. Antes de la posesión de Trump, la casa presidencial desplegaba en su portal, dentro de la categoría de ‘Top Issues’ (Los temas más importantes), un botón que trasladaba hacia información en general y políticas adoptadas por el gobierno para combatir el cambio climático.



Utilizando la aplicación Way Back Machine (que sirve para revisar el historial de cambios de una página web por fechas), se puede distinguir en el anterior sitio web de la presidencia un espacio especialmente dedicado para divulgar la postura del expresidente Barack Obama sobre temas climáticos y el plan de acción de gobierno para reducir las emisiones de CO2.

Foto: Captura

Entre otros temas que se desplegaban en la sección de ‘Top Issues’ se hallaban derechos civiles, economía, educación, sistema de salud, el acuerdo nuclear con Irán, el plan de inmigración, entre otros.



Hoy, la misma ventana destaca temas como el plan de energía, la nueva política de migración, el plan de generación de empleos y los lineamientos en materia de defensa de la nueva administración.



No solamente desapareció esta sección en la página web actualizada, sino que además ya no está disponible ningún artículo o mención con respecto al calentamiento global. Al buscar el término ‘climate change’ (cambio climático) en el buscador del portal, no hay ningún link que tenga información al respecto.

Foto: Captura

Otro de los cambios que ha preocupado a la ciudadanía es la retirada de la ventana ‘En español’, que solía desplegarse en el sitio durante la administración de Obama.



Hoy, este minisitio del portal ya no está disponible. En la sección, solía haber información destacada sobre las actividades del expresidente y noticias en relación a la comunidad latina con la presidencia.

Foto: Captura

Entre las voces críticas a la decisión de eliminar el portal en español de la Casa Blanca está la de Darío Villanueva, director de la Real Academia Española. El crítico literario español aseguró que la decisión era un “retroceso notable”, debido a que en Estados Unidos “hay una presencia cada vez más firme del español, con un número elevadísimo de hispanohablantes procedentes, en su gran mayoría, de Hispanoamérica”.



Sin embargo, el recientemente posesionado Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue cuestionado sobre el asunto en su primera rueda de prensa, este lunes 23 de enero de 2017.



El responsable de relaciones públicas para la presidencia aseguró que "seguimos construyendo el sitio web tanto en esas áreas como en otras. Tenemos a la gente trabajando horas extras para lograrlo a toda velocidad. Confíen en mí, va a tomar un poco más de tiempo, pero estamos trabajando pieza por pieza para conseguirlo", según recoge Infobae.